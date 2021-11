Antonio Conte é anunciado como novo técnico do Tottenham, da Inglaterra

Antonio Conte foi anunciado como novo técnico do Tottenham, com quem assinou contrato até 2023. Segundo a imprensa inglesa, o comandante, que chega para substituir o português Nuno Espirito Santo, irá receber um salário de aproximadamente 13 milhões de libras (R$ 100,7 milhões) por temporada.

"Estou animado por voltar a treinar, especialmente um clube da Premier League que busca voltar a ter protagonismo. Mal posso esperar para começar e transmitir ao elenco e aos torcedores a paixão, a mentalidade e determinação que sempre me distinguiu como jogador e treinador", disse o novo técnico dos Spurs.

Segundo o "La Gazzetta dello Sport", Antonio Conte deve exigir alguns reforços para melhorar a equipe nos próximos meses. Os nomes de Dusan Vlahovic, Franck Kessie, De Vrij e Lazzari são alguns dos cotados para vestirem a camisa do Tottenham.

Antonio Conte pode comandar o primeiro treino com a equipe inglesa ainda nesta terça-feira visando o duelo contra o Vitesse, pela Conference League, na próxima quinta-feira. Na Premier League, o técnico italiano fará sua reestreia no próximo domingo diante do Everton.