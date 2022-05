Antofagasta x LDU Quito: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (04/05) pela Copa Sul-Americana

As equipes Antofagasta x LDU Quito entram em campo às 19h15 (horário de Brasília) de hoje, quarta-feira (04/05), para disputar a 4° rodada da Copa Sul-Americana. A partida ocorre no Estádio Regional de Antofagasta, no Chile. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

VEJA MAIS

Onde assistir Antofagasta x LDU Quito ao vivo?

A partida Antofagasta x LDU Quito pode ser assistida ao vivo pelo pelo serviço de streaming Conmebol TV, a partir das 19h15 (horário de Brasília).

Como Antofagasta x LDU Quito chegam para o jogo?

Antofagasta é o lanterna do Grupo F, por onde já acumulou 1 vitória, 2 derrotas, 3 gols marcados e 8 gols sofridos.

Já LDU Quito é o vice-líder do mesmo grupo e já passou por 2 vitórias e 1 derrota. Seu saldo de gols é feito por 6 gols marcados e 5 gols sofridos.

No dia 12 de abril, LDU Quito venceu Antofagasta por 4 a 0.

Prováveis escalações

Antofagasta: Ignacio González; Byron Nieto, Eric Ahumada, Leandro Vega, Salvador Cordero; Jason Flores, Federico Bravo, Marco Collao, Brayan Hurtado; Manu López e Maykol Sánchez. Técnico: Diego Reveco.

LDU Quito: Falcón; Quintero, Caicedo, Romero, Ayala; Piovi, Zambrano; Ortiz, Hoyos, Alvarado; Molina. Técnico: Luis Zubeldía.

Ficha técnica - Antofagasta x LDU Quito

Copa Sul-Americana

Local: Estádio Regional de Antofagasta, no Chile

Data/horário: 04 de maio de 2022, às 19h15