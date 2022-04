Angers x PSG: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (20/04) pelo Campeonato Francês

As equipes Angers x Paris Saint-Germain entram em campo hoje, quarta-feira (20/04), para disputar a 33° rodada do Campeonato Francês. A partida inicia às 16h (horário de Brasília), no Estádio Jean Bouin, em Angers. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Angers x PSG ao vivo?

A partida Angers x PSG pode ser acompanhada ao vivo pelo canal ESPN 4, antiga Fox Sports, e pelo serviço de streaming Star+, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como Angers x PSG chegam para o jogo?

Angers é o 14° colocado do Campeonato Francês e já passou por 8 vitórias, 10 empates e 14 derrotas. O saldo de gols da equipe é feito por 36 gols marcados e 46 sofridos. Nas suas últimas 5 partidas, Angers registrou 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

Já Paris Saint-Germain é o atual lider da Ligue 1, com um total de 23 vitórias, 5 empates e 4 derrotas, além de 72 gols marcados e 30 sofridos. Os últimos 5 jogos do time lhe renderam 4 vitórias e 1 derrota.

Prováveis escalações

Angers: Mandrea; Ebosse, Traoré, Thomas; Bamba, Ounahi, Bentaleb, Mandy, Capelle; Fulgini, Boufal. Técnico: Gerald Baticle.

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Sergio Ramos, Nuno Mendes; Danilo Pereira, Gueye, Wijnaldum; Di Maria, Mbappé, Icardi. Técnico: Mauricio Pochettino.

Ficha técnica - Angers x Paris Saint-Germain

Campeonato Francês

Local: Estádio Jean Bouin, em Angers

Data/horário: 20 de abril de 2022, às 16h