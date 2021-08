Andreas Pereira se diz pronto para estrear pelo Flamengo e realça: 'É o maior da América'

Já regularizado para estrear pelo Flamengo, Andreas Pereira foi apresentado como reforço do clube, na sala de imprensa do Ninho do Urubu. E o meio-campista já se pôs à disposição para estrear nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil, e avisou que não terá contratempos para se adaptar, nesta que é a sua primeira experiência no futebol brasileiro.

- Claro, gostaria muito. Sempre vou estar disposto. Vim para agregar, ganhar troféus e fazer o meu melhor - disse o novo camisa 18, falando sobre adaptação:

- Por toda a ajuda que tive, por toda qualidade do elenco, e pelo estilo de jogo, com gosto pela posse de bola e gols, acho que vai ser muito fácil. A estrutura aqui não deve a nenhum clube da Europa. Tenho tudo o que preciso aqui.

Andreas também enalteceu o Flamengo e explicou o motivo de seu cachorro ter sido batizado de Zico:

- O Flamengo é o maior clube da América. Todo estrangeiro e meus amigos de clubes falam que se fosse jogar na América do Sul, seria o Flamengo. O carinho na Europa é muito grande.

- Minha família inteira agora torcendo mais de perto. Meu cachorro, o Zico... meu pai sempre me mostrou vídeos. Sempre gostei do estilo. Aí quando tive o cachorro coloquei o nome.

Emprestado pelo Manchester United por uma temporada (os clubes vão dividir os salários), Andres Pereira iniciou as atividades no Flamengo no último sábado, quando realizou exames médicos e fez trabalhos na academia do CT. Veja os bastidores do primeiro dia do meio-campista acima.

- Conversei com várias pessoas. Gabi, Rodrigo Caio... me falaram como que é, como é o grupo. Fiquei muito mais calmo. Minha cabeça sempre esteve no Flamengo, mas isso ajudou.

- Eu acho que vou ajudar o Flamengo, o Renato, onde for possível. Sabe das características, qualidades... Vou sempre dar a vida, meu melhor. [...] Eu vou jogar com o Arrascaeta. Quem tem que ficar preocupado são os adversários...

Nascido na Bélgica e com nacionalidade brasileira, Andreas Pereira fez toda sua carreira no futebol europeu, iniciando no PSV, da Holanda, e indo para o Manchester United ainda nas divisões de base. Sem se firmar nos Red Devils, foi emprestado ao Granada (ESP), Valencia (ESP) e Lazio (ITA) nas temporadas anteriores. Portanto, o Flamengo será sua primeira experiência fora da Europa, e, em conversa por telefone, Renato Gaúcho já havia indicado onde pretende utilizá-lo na equipe rubro-negra.

- Para mim, é normal morar no Brasil. Minha família é daqui. Não acho que vá ter. E no futebol a qualidade é de altíssimo nível.

A estreia de Andreas Pereira deve ocorrer nesta quarta-feira, quando o Flamengo visitará o Grêmio, às 21h30, na Arena do Tricolor, pelo duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.