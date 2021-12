André Rizek afirma que Botafogo foi vendido e causa euforia entre os torcedores alvinegros

O Botafogo busca se tornar SAF (Sociedade Anônima do Futebol) e a meta está bem próxima de ser realizada. Segundo André Rizek, apresentador do Grupo Globo, o clube já conseguiu concluir a venda para investidores, com a ajuda do Banco XP.

- Minha fonte me mandou aqui: vendeu. Mas eu não tenho mais detalhes. É a XP que está intermediando isso, assim como fez com o Cruzeiro, mas não consegui mais detalhes - afirmou o apresentador do “Seleção SporTV”.

Na última semana, o Cruzeiro foi comprado pelo ex-jogador Ronaldo Fenômeno por R$ 400 milhões. Rizek também contou que o valor da venda do Botafogo foi superior ao da Raposa.

- O valor é superior ao do Cruzeiro, o Botafogo não irá revelar o parceiro. O Botafogo está vendendo 90% por valor superior ao pago ao Cruzeiro - disse Rizek.

A novidade espalhada por Rizek no “Seleção Sportv” causou euforia entre a torcida do Botafogo e deixou o assunto entre os mais comentados no Twitter do país. Os torcedores contam com a mudança para 'clube-empresa' para que o Alvinegro tenha sucesso no futuro.

O Botafogo enfrenta dificuldades financeiras que atrapalham a diretoria para agir no mercado. Com isso, o clube ainda não anunciou nenhum reforço para a temporada de 2022, em que a equipe vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro.