América-MG x Palmeiras: onde assistir ao duelo pelo Brasileirão, arbitragem e escalações

Em duelo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro 2021, América-MG e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (06), às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Independência, em Belo Horizonte-MG.

Na vice-liderança do Brasileirão com 39 pontos conquistados, dez atrás do líder Atlético-MG, o Verdão vem de um empate por 1 a 1 contra o Juventude no Allianz Parque. Já o Coelho, por sua vez, ocupa a 14ª posição da competição nacional com 27 pontos conquistados e, na última rodada, venceu o Cuiabá por 2 a 0 na Arena Pantanal.

O Palmeiras terá importantes desfalques na partida contra o América-MG, nesta quarta-feira (06). O goleiro Weverton, o zagueiro Gustavo Gómez e o lateral-esquerdo Piquerez estão servindo às seleções de Brasil, Paraguai e Uruguai, respectivamente, para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

Por outro lado, o volante Patrick de Paula retorna após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo no empate contra o Juventude, no Allianz Parque, e será relacionado pelo técnico Abel Ferreira.

O duelo entre América-MG e Palmeiras pelo Brasileirão terá uma novidade nas arquibancadas: a volta do público à Arena Independência. Os torcedores que quiserem acompanhar a partida, além das entradas adquiridas antecipadamente pela internet (preços de R$ 20 a R$ 70), terá que apresentar teste negativo de Covid-19. Cerca de 3.086 ingressos foram disponibilizados.

Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de América-MG x Palmeiras

Data: 06 de Outubro de 2021, quarta

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Arena Independência, em Belo Horizonte-MG

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden-RS

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi-RS e Jose Eduardo Calza-RS

VAR: Daniel Nobre Bins-RS, André da Silva Bitencourt-RS e Cleiber Elias Leite-GO

Transmissão:

– Rede Globo - TV aberta;

– Premiere – pay-per-view;

– TEMPO REAL do NOSSO PALESTRA pelo TWITTER e no SITE.

AMÉRICA-MG: Matheus Cavichioli; Patric, Ricardo Silva, Eduardo Bauermann e Marlon; Lucas Kal, Alê (Juninho) e Ademir; Zárate, Fabrício Daniel e Felipe Azevedo. Técnico: Vagner Mancini

Desfalques: Eduardo e Kawê (lesionados);

Suspensos: Ninguém;

Pendurados: Alê, Patric, Fabrício Daniel, Zé Vitor, Ramon, Bruno Nazário, Carlos Alberto, Zé Ricardo, Eduardo e Ribamar;

Voltam de suspensão: Ninguém;

PALMEIRAS: Jailson; Gabriel Menino, Luan, Renan e Jorge; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Rony (Wesley), Dudu e Luiz Adriano. Técnico: Abel Ferreira

Desfalques: Weverton (Seleção Brasileira); Gustavo Gómez (Seleção Paraguaia); Piquerez (Seleção Uruguaia); Victor Luis (em transação física); Marcos Rocha e Mayke (lesionados);

Suspensos: Ninguém;

Pendurados: Felipe Melo, Zé Rafael, Deyverson e Gabriel Menino;

Voltam de suspensão: Patrick de Paula (3º Amarelo).