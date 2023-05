América-MG x Fortaleza: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (20/05) pelo Brasileirão

As equipes América-MG x Fortaleza disputam neste sábado (20/05) a 7° rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo tem início às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Raimundo Sampaio, em Belo Horizonte (MG). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir América-MG x Fortaleza ao vivo?

A partida América-MG x Fortaleza poderá ser assistida pelo Premiere, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como América-MG x Fortaleza chegam para o jogo?

América-MG é o lanterna do Brasileirão e acumula 1 empate e 5 derrotas, além de 5 gols marcados e 17 gols sofridos.

Já Fortaleza está em 8° lugar com 2 vitórias e 4 empates. A equipe marcou 9 gols e teve sua defesa vazada 4 vezes.

Prováveis Escalações

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Lucas Crispim; Caio Alexandre, Hércules e Zanocelo; Romarinho, Lucero e Yago Pikachu. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

América-MG: Matheus Cavichioli; Marcinho, Éder Ferreira, Ricardo Silva e Marlon; Alê, Juninho e Benítez; Aloisio, Mikael e Felipe Azevedo. Técnico: Vagner Mancini.

FICHA TÉCNICA

América-MG x Fortaleza

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Raimundo Sampaio, em Belo Horizonte (MG)

Data/Horário: 20 de maio de 2023, 18h30