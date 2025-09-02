América-MG x Avaí: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (02/09) pela Série B América MG e Avaí jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 02.09.25 17h30 Avaí soma 11 pontos a mais que o América Mineiro (Fabiano Rateke/ Avaí FC) América-MG x Avaí disputam hoje, terça-feira (02/09), a 24° rodada do Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo acontece às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Raimundo Sampaio, a Arena Independência, em Belo Horizonte (MG). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir América MG x Avaí ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SportyNet, Kwai, ESPN e Disney+, a partir das 19h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Avaí é o 12° colocado da Série B e acumula 8 vitórias, 9 empates, 6 derrotas, 30 gols marcados e 23 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o América ocupa a vice-lanterna com 6 vitórias, 4 empates, 13 derrotas, 23 gols marcados e 32 gols sofridos. O time não vence há 9 rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (02/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Série B do Campeonato Brasileiro movimenta o futebol nesta terça-feira América x Avaí: prováveis escalações América: Cássio Meneses; Maguinho, Ricardo Silva, Lucão, Rafa Barcelos e Paulinho; Kauã Diniz, Elizari e Miguelito; Stênio e Willian Bigode. Técnico: Alberto Valentim. Avaí: César; Marcos Vinicius, Jonathan Costa, Eduardo Brock e DG; Zé Ricardo, João Vitor e Marquinhos Gabriel; Emerson Negueba e Alef Manga. Técnico: Jair Ventura. FICHA TÉCNICA América Mineiro x Avaí Campeonato Brasileiro Série B Local: Estádio Raimundo Sampaio, em Belo Horizonte (MG) Data/Horário: 02 de setembro de 2025, 19h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave campeonato brasileiro série b avaí América-MG jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Série B América-MG x Avaí: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (02/09) pela Série B América MG e Avaí jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 02.09.25 17h30 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (02/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Série B do Campeonato Brasileiro movimenta o futebol nesta terça-feira 02.09.25 7h00 Campeonato Brasileiro Série B Ferroviária x Cuiabá: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/09) pela Série B Ferroviária e Cuiabá jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 01.09.25 20h30 Campeonato Brasileiro Série B Chapecoense x Vila Nova: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/09) pela Série B Chapecoense e Vila Nova jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 01.09.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (02/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Série B do Campeonato Brasileiro movimenta o futebol nesta terça-feira 02.09.25 7h00 Vai lotar? Com preços promocionais, Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Volta Redonda-RJ Time bicolor volta a jogar no Mangueirão em duelo válido pela 25ª rodada da Série B 02.09.25 11h08 Música e futebol Remo ou Paysandu? Gilberto Gil explica relação com equipes do Pará Cantor brasileiro falou sobre os "dois azuis" de Belém e dificuldade para escolher 02.09.25 11h50 Futebol Sem rendimento, Benítez é o quarto estrangeiro a deixar o Paysandu em 2025 Clube bicolor anunciou a saída do jogador paraguaio na última segunda-feira (1º) após baixo rendimento no time 02.09.25 10h36