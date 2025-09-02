América-MG x Avaí: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (02/09) pela Série B

América-MG x Avaí disputam hoje, terça-feira (02/09), a 24° rodada do Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo acontece às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Raimundo Sampaio, a Arena Independência, em Belo Horizonte (MG). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir América MG x Avaí ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SportyNet, Kwai, ESPN e Disney+, a partir das 19h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Avaí é o 12° colocado da Série B e acumula 8 vitórias, 9 empates, 6 derrotas, 30 gols marcados e 23 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Já o América ocupa a vice-lanterna com 6 vitórias, 4 empates, 13 derrotas, 23 gols marcados e 32 gols sofridos. O time não vence há 9 rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro.

América x Avaí: prováveis escalações

América: Cássio Meneses; Maguinho, Ricardo Silva, Lucão, Rafa Barcelos e Paulinho; Kauã Diniz, Elizari e Miguelito; Stênio e Willian Bigode. Técnico: Alberto Valentim.

Avaí: César; Marcos Vinicius, Jonathan Costa, Eduardo Brock e DG; Zé Ricardo, João Vitor e Marquinhos Gabriel; Emerson Negueba e Alef Manga. Técnico: Jair Ventura.

FICHA TÉCNICA

América Mineiro x Avaí

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Raimundo Sampaio, em Belo Horizonte (MG)

Data/Horário: 02 de setembro de 2025, 19h30