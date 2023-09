Amazonas x Paysandu: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (09/09) pela Série C do Brasileirão

Amazonas x Paysandu disputam hoje, sábado (09/09), a 2° rodada do quadrangular de acesso da Série C do Brasileirão. O jogo será realizado às 17h (horário de Brasília), na Arena da Amazônia, em Manaus (AM). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Onde assistir Amazonas x Paysandu ao vivo?

A partida entre Amazonas x Paysandu poderá ser acompanhada ao vivo pelo DAZN e Nosso Futebol+, a partir das 17h (horário de Brasília).

VEJA MAIS

Como Amazonas x Paysandu chegam para o jogo?

Na temporada regular, o Paysandu ficou em 7° lugar com 8 vitórias, 5 empates, 6 derrotas, 21 gols marcados e 26 gols sofridos. Depois, o time empatou com Volta Redonda por 1 a 1.

Amazonas terminou a primeira fase na 3° posição com 9 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, 23 gols marcados e 20 gols sofridos. Em seguida, a equipe perdeu para o Botafogo-PB por 2 a 1.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

Amazonas x Paysandu: prováveis escalações

Paysandu: Matheus Nogueira; Edílson, Wellington Carvalho, Wanderson e Kevyn; Jacy Maranhão, João Vieira e Robinho; Nicolas Careca, Vinícius Leite e Mário Sérgio. Técnico: Guilherme dos Anjos.

Amazonas: Marcão; Patric, Thiago Spice, Jackson, Renan Castro; PH, Léo Guerra, Xavier e Rafael Tavares; Diego Torres e Sassá. Técnico: Rafael Lacerda.

FICHA TÉCNICA

Amazonas x Paysandu

Campeonato Brasileiro Série C

Local: Arena da Amazônia, em Manaus (AM)

Data/Horário: 9 de setembro de 2023, 17h