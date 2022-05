Always Ready x Boca Juniors: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (04/05) pela Libertadores

As equipes Always Ready x Boca Juniors entram em campo às 21h (horário de Brasília) de hoje, quarta-feira (04/05), para disputar a 4° rodada da Copa Libertadores da América. A partida acontece no Estádio Hernando Siles, em La Paz, Bolívia. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Always Ready x Boca Juniors ao vivo?

A partida Always Ready x Boca Juniors pode ser assistida ao vivo pelo pelo serviço de streaming Conmebol TV, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como Always Ready x Boca Juniors chegam para o jogo?

Always Ready e Boca Juniors ocupam o 3° e 4° lugar do Grupo E da Libertadores, respectivamente.

Always Ready já passou por 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Seu saldo de gols é dividido em 4 gols marcados e 4 gols sofridos.

Já Boca Juniors detém 1 vitória e 2 derrotas, além de 2 gols marcados e 4 gols sofridos.

Na última partida entre as equipes pela Libertadores, realizada no dia 12 de abril, Boca Juniors venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Always Ready: Dos Santos; E. Flores, Rambal, Enoumba, Cabrera Baez; Chumacero; J. A. Rodriguez, Britez, Colorado, Arce; M. Riquelme. Técnico: Eduardo Villegas.

Boca Juniors: J. Garcia; Advíncula, Aranda, Zambrano, Fabra; C. Medina, G. Fernandez, O. Romero; E. Salvio, L. Vasquez, J. Ramirez. Técnico: Sebastian Battaglia.

Ficha técnica - Always Ready x Boca Juniors

Copa Libertadores da América

Local: Estádio Hernando Siles, em La Paz, Bolívia

Data/horário: 04 de maio de 2022, às 21h