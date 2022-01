Almería x Eibar: onde assistir e horário do jogo da LaLiga 2 de hoje (24/01)

As equipes Almería x Eibar entram em campo nesta segunda-feira (24/01) para disputar a 24° rodada da Segunda Divisão do Campeonato Espanhol, a LaLiga 2. A partida está marcada para as 17h (horário de Brasília), no Estádio de los Juegos Mediterráneos, em Almería. Confira onde acompanhar o ao vivo jogo:

Onde assistir Almería x Eibar?

A partida Almería x Eibar pode ser acompanhada pela plataforma de streaming Star+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como Almería x Eibar chegaram para o jogo?

Almería é o atual líder da LaLiga 2, com 46 pontos marcados por 14 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. O time também detém o melhor ataque e a melhor defesa desta edição, com 39 gols marcados contra apenas 17 sofridos. Porém, o Almería perdeu duas das suas últimas cinco partidas, empatando outras duas e vencendo uma.

Já o Eibar está em 3° lugar, com 43 pontos vindos de 12 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. Por outro lado, o time venceu dois dos seus últimos cinco jogos, empatando outros dois e perdendo apenas um.

As duas equipes já se enfrentaram, em 15 de outubro de 2021, com vitória para o Eibar por 1 a zero.