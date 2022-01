Camarões x Comores: onde acompanhar e o horário do jogo da Copa Africana de hoje (24/01)

As seleções Camarões x Comores disputam nesta segunda-feira (24/01) terceira rodada da fase de grupos da Copa Africana de Nações. A partida está marcada para as 16h (horário de Brasília), no Estádio Paul Biya, em Camarões. Confira onde acompanhar o jogo:

Onde assistir Camarões x Comores?

A narração da partida Camarões x Comores pode ser acompanhada pelo canal de Youtube Torcida Web, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como Camarões x Comores chegaram para o jogo?

Camarões foi o líder do Grupo A da Copa Africana. Com 7 pontos, o time venceu duas partidas e empatou uma.

Na etapa de fases, Comores ficou em penúltimo do Grupo C, com 3 pontos vindos de 1 vitória e 2 derrotas.

A seleção de Comores confirmou a presença do goleiro Ali Ahamada para esta partida, após este testar negativo para Covid-19. O jogador estava afastado por suspeita de infecção e a direção da equipe cogitava usar um jogador de linha como goleiro.