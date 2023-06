Alemanha x Colômbia: onde assistir ao vivo e o horário do jogo amistoso de hoje (20/06)

As seleções Alemanha x Colômbia disputam nesta terça-feira (20/06) um jogo amistoso. A partida inicia às 15h45 (horário de Brasília), na Veltins-Arena, em Gelsenkirchen, Alemanha. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Onde assistir Alemanha x Colômbia ao vivo?

A partida Alemanha x Colômbia pode ser assistida ao vivo pela SporTV 3 e pelo Star+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

VEJA MAIS

Como Alemanha x Colômbia chegam para o jogo?

Em 2023, a Alemanha registrou uma vitória de 2 a 0 sobre o Peru, uma derrota de 3 a 2 para a Bélgica, um empate de 3 a 3 com a Ucrânia e uma derrota de 1 a 0 para a Polônia.

Já a Colômbia empatou sem gols com os EUA, empatou por 2 a 2 com a Coreia do Sul, venceu o Japão por 2 a 1 e depois superou o Iraque por 1 a 0.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

Prováveis escalações

Colômbia: Álvaro Montero; Daniel Muñóz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí e Deiver Machado; Mateus Uribe e Jefferson Lerma; Juan Cuadrado, Jorge Carrascal e Luis Díaz; Rafael Santos Borré. Técnico: Nestor Lorenzo.

Alemanha: Bernd Leno; Matthias Ginter, Antonio Rüdiger e Nico Schlotterbeck; Marius Wolf, Ilkay Gündogan, Leon Goretzka e Robin Gosens; Leroy Sané e Jamal Musiala; Niclas Füllkrug. Técnico: Hansi Flick.

FICHA TÉCNICA

Alemanha x Colômbia

Amistoso Internacional

Local: Veltins-Arena, em Gelsenkirchen, Alemanha

Data/Horário: 20 de junho de 2023, 15h45