Albacete x Real Madrid: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (14/01) pela Copa del Rey Albacete e Real Madrid jogam pela Copa do Rei da Espanha hoje; veja as formações e onde assistir o jogo de hoje Thalles Leal 14.01.26 16h00 O Real Madrid vem de uma derrota de 3 a 2 para o Barcelona (X/ @realmadrid) Albacete x Real Madrid disputam hoje, quarta-feira (14/01), as oitavas de final da Copa del Rey. O jogo ocorrerá às 17h (horário de Brasília), no Estádio Carlos Belmonte, em Albacete, Espanha. Confira onde assistir ao vivo e escalações: Onde assistir Albacete x Real Madrid ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, o Albacete perdeu para Málaga por 3 a 1, venceu o Celta de Vigo nos pênaltis, empatou com Granada por 1 a 1, perdeu para o Leganés por 3 a 1 e empatou sem gols com o time reserva do Real Sociedad. Já o Real Madrid passou por uma vitória de 3 a 2 sobre Talavera, outra de 2 a 0 contra o Sevilla, uma terceira de 5 a 1 sobre o Betis, mais uma de 2 a 1 sobre o Atlético Madrid e uma derrota de 3 a 2 para o Barcelona. Albacete x Real Madrid: prováveis escalações Albacete: Lizoain; Gómez, Neva, Aguado e Moreno Arrones; Villa del Fraile, Capi e Meléndez; Escriche, Betacor e Valverde da Silva. Técnico: Alberto González. Real Madrid: Lunin; Carvajal, Asencio, Alaba e Fran García; Ceballos, Bellingham e Arda Güler; Mastantuono, Gonzalo García e Vinicius Jr. Técnico: Álvaro Arbeloa. FICHA TÉCNICA Albacete x Real Madrid Copa del Rey Local: Estádio Carlos Belmonte, em Albacete, Espanha Data/Horário: 17 de dezembro de 2025, 17h