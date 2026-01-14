Capa Jornal Amazônia
Albacete x Real Madrid: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (14/01) pela Copa del Rey

Albacete e Real Madrid jogam pela Copa do Rei da Espanha hoje; veja as formações e onde assistir o jogo de hoje

Thalles Leal
fonte

O Real Madrid vem de uma derrota de 3 a 2 para o Barcelona (X/ @realmadrid)

Albacete x Real Madrid disputam hoje, quarta-feira (14/01), as oitavas de final da Copa del Rey. O jogo ocorrerá às 17h (horário de Brasília), no Estádio Carlos Belmonte, em Albacete, Espanha. Confira onde assistir ao vivo e escalações:

Onde assistir Albacete x Real Madrid ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o Albacete perdeu para Málaga por 3 a 1, venceu o Celta de Vigo nos pênaltis, empatou com Granada por 1 a 1, perdeu para o Leganés por 3 a 1 e empatou sem gols com o time reserva do Real Sociedad.

Já o Real Madrid passou por uma vitória de 3 a 2 sobre Talavera, outra de 2 a 0 contra o Sevilla, uma terceira de 5 a 1 sobre o Betis, mais uma de 2 a 1 sobre o Atlético Madrid e uma derrota de 3 a 2 para o Barcelona.

Albacete x Real Madrid: prováveis escalações

Albacete: Lizoain; Gómez, Neva, Aguado e Moreno Arrones; Villa del Fraile, Capi e Meléndez; Escriche, Betacor e Valverde da Silva. Técnico: Alberto González.

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Asencio, Alaba e Fran García; Ceballos, Bellingham e Arda Güler; Mastantuono, Gonzalo García e Vinicius Jr. Técnico: Álvaro Arbeloa.

FICHA TÉCNICA
Albacete x Real Madrid
Copa del Rey
Local: Estádio Carlos Belmonte, em Albacete, Espanha
Data/Horário: 17 de dezembro de 2025, 17h

.
