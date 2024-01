Alanyaspor x Ankaragücü: veja o horário e as escalações do jogo hoje (09/01) pelo Campeonato Turco

Alanyaspor x Ankaragücü disputam nesta terça-fera (09/01) a 14° rodada do Campeonato Turco. O jogo começou às 11h (horário de Brasília), no Estádio do Colégio Bahçeşehir, em Alânia, Turquia. Confira os horários e escalações do jogo:

Onde assistir Alanyaspor x Ankaragücü?

A partida Alanyaspor x Ankaragücü não terá transmissão oficial no Brasil.

Como Alanyaspor x Ankaragücü chegam para o jogo?

Alanyaspor é o 11° colocado do Campeonato Turco e acumula 5 vitórias, 7 empates, 7 derrotas, 18 gols marcados e 25 gols sofridos. O time está invicto há X rodadas da competição.

Já Ankaragücü ocupa a 12° posição com 4 vitórias, 9 empates, 6 derrotas, 22 gols marcados e 23 gols sofridos. Antes de sua derrota na última rodada, o time estava em uma sequência de 4 empates.

Até o fim dessa edição, os times estavam empatados por 0 a 0.

Alanyaspor x Ankaragücü: prováveis escalações

Alanyaspor: Tashkiran; Hadergjonaj, Nuno Lima, Aliti e Balkovec; Richard e Fer; Aydin, Janvier e Özdemir; Karaca. Técnico: Fatih Tekke.

Ankaragücü: Güngördü; Hanousek, Mujakic, Radakovic e Kitsiou; Pedrinho e Güneren; Chatzigiovannis, Bekiroglu e Morutan; Macheda. Técnico: Emre Belözoğlu.

FICHA TÉCNICA

Alanyaspor x Ankaragücü

Campeonato Turco - Süper Lig

Local: Estádio do Colégio Bahçeşehir, em Alânia, Turquia

Data/Horário: 09 de janeiro de 2024, 11h