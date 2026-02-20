Al Taawon x Al Feiha: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (20/2) pelo Campeonato Saudita

Al-Taawon x Al Feiha disputam hoje, sexta-feira (20/02), a 23° rodada do Campeonato Saudita. O jogo começa às 16h (horário de Brasília), na Cidade Desportiva Rei Abdullah, em Buraydah, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Al Taawon x Al-Feiha ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Al Feiha é o 12° colocado da Série A saudita e acumula 6 vitórias, 5 empates, 10 derrotas, 23 gols marcados e 35 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Já Al Taawon ocupa a 5° posição e soma 12 vitórias, 3 empates, 6 derrotas, 38 gols marcados e 24 gols sofridos. A equipe registrou 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas.

Al-Taawon x Al-Feiha: prováveis escalações

Al Taawon: Sem informações.

Al-Feiha: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Al Taawon x Al Feiha

Campeonato Saudita

Local: Cidade Desportiva Rei Abdullah, em Buraydah, Arábia Saudita

Data/Horário: 20 de fevereiro de 2026, 16h