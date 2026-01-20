Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Al-Shabab x Al-Najma: onde assistir e escalações do jogo hoje (20/01) pelo Campeonato Saudita

Al Shabab e Al Najma jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

Thalles Leal
fonte

Al Shabab soma 8 pontos a mais que Al Najma no Campeonato Saudita (X/ @AlShabab_EN)

Al Shabab x Al Najma disputam hoje, terça-feira (20/01), a 17° rodada do Campeonato Saudita. O jogo inicia às 12h05 (horário de Brasília), no Estádio Internacional Rei Fahd, em Riade, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Al-Shabab x Al-Najma ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 12h05 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Al Najma é o lanterna da Série A Saudita, ainda não obteve vitórias e soma 3 empates, 12 derrotas, 16 gols marcados e 33 gols sofridos. O time é o único ainda sem vitórias no Campeonato Saudita.

Já Al Shabab está em 14° lugar e acumula um total de 2 vitórias, 5 empates, 8 derrotas, 14 gols marcados e 25 gols sofridos. A equipe passou por 1 vitória e 4 derrotas nas últimas rodadas.

Al Shabab x Al-Najma: prováveis escalações

Al Shabab: Sem informações.

Al Najma: Sem informações.

FICHA TÉCNICA
Al-Shabab x Al Najma
Campeonato Saudita
Local: Estádio Internacional Rei Fahd, em Riade, Arábia Saudita
Data/Horário: 20 de janeiro de 2026, 12h05

