Al-Shabab x Al-Najma: onde assistir e escalações do jogo hoje (20/01) pelo Campeonato Saudita Al Shabab e Al Najma jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 20.01.26 11h00 Al Shabab soma 8 pontos a mais que Al Najma no Campeonato Saudita (X/ @AlShabab_EN) Al Shabab x Al Najma disputam hoje, terça-feira (20/01), a 17° rodada do Campeonato Saudita. O jogo inicia às 12h05 (horário de Brasília), no Estádio Internacional Rei Fahd, em Riade, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Al-Shabab x Al-Najma ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 12h05 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Al Najma é o lanterna da Série A Saudita, ainda não obteve vitórias e soma 3 empates, 12 derrotas, 16 gols marcados e 33 gols sofridos. O time é o único ainda sem vitórias no Campeonato Saudita. Já Al Shabab está em 14° lugar e acumula um total de 2 vitórias, 5 empates, 8 derrotas, 14 gols marcados e 25 gols sofridos. A equipe passou por 1 vitória e 4 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (20/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões e Série A Saudita movimentam o futebol nesta terça-feira Al Shabab x Al-Najma: prováveis escalações Al Shabab: Sem informações. Al Najma: Sem informações. FICHA TÉCNICA Al-Shabab x Al Najma Campeonato Saudita Local: Estádio Internacional Rei Fahd, em Riade, Arábia Saudita Data/Horário: 20 de janeiro de 2026, 12h05