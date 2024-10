Al Rayyan x Al Ahli: onde assistir e escalações do jogo hoje (21/10) pela Liga dos Campeões da AFC

Al Rayyan x Al Ahli disputam hoje, segunda-feira (21/10), a Liga dos Campeões da AFC. O jogo será realizado às 15h (horário de Brasília), no Estádio Ahmed bin Ali, em Al-Rayyan, no Catar. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Al Rayyan x Al Ahli ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 15h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Até agora, Al Rayyan soma uma derrota de 3 a 1 para Al Hilal e outra de 2 a 1 para Al Nassr.

Já Al Ahli passou por uma vitória de 1 a 0 sobre Persepolis e outra de 2 a 0 sobre Al Wasl.

Al Rayyan x Al Ahli: prováveis escalações

Al Rayyan: Paulo Victor; Saleh, A. Amaro, D. Garcia; Brenet, Hatem, De Sart, Shehata; Trezeguet, Bencharki e Roger Guedes. Técnico: Younes Rahmati.

Al Ahli: Al-Sanbal; Majrashi, Demiral, Ibañez, Al Ammar; Aljohani, Kessié, Veiga; Mahrez, Al-Braikan e Toney. Técnico: Matthias Jaissle.

FICHA TÉCNICA

Al Rayyan x Al Ahli

Liga dos Campeões AFC

Local: Estádio Ahmed bin Ali, em Al-Rayyan, no Catar

Data/Horário: 21 de outubro de 2024, 15h