Al Ittihad x Al Shabab: onde assistir e escalações do jogo de hoje (01/04) pela Copa do Rei Saudita

Al Ittihad x Al Shabab disputam hoje, terça-feira (01/04), as semifinais da Copa do Rei Saudita. O jogo inicia às 15h (horário de Brasília), no Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita. Confira onde assistir e escalações:

Onde assistir Al Ittihad x Al Shabab ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Bandsports e pelos canais de Youtube Esporte na Band e Canal GOAT, a partir das 15h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Al Ittihad lidera o atual Campeonato Saudita com 61 pontos, 19 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, 59 gols marcados e 24 gols sofridos.

Já Al Shabab ocupa a 6° posição e acumula 43 pontos, 13 vitórias, 4 empates, 8 derrotas, 47 gols marcados e 30 gols sofridos.

Al Ittihad x Al Shabab: prováveis escalações

Al Ittihad: Rajkovic; Al Mousa, Pereira e Sharahili; Al Shanqeeti, Al Nashri, Al Obod e Al Ghamdi; Diaby, Benzema e Al Shehri. Técnico: Laurent Blanc.

Al Shabab: Al Maiouf; Al Thani, Al Sharari, Hoedt e Renan; Aljuwayr e Kamara; Cristian Guanca, Bonaventura e Podence; Hamdallah. Técnico: Fatih Terim.

FICHA TÉCNICA

Al Ittihad x Al Shabab

Copa do Rei Saudita

Local: Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita

Data/Horário: 01 de abril de 2025, 15h