Al Hilal x Al Ahli: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/08) pela Supercopa Saudita

Al Hilal x Al Ahli disputam nesta terça-feira (13/08) a semifinal da Supercopa Saudita. O jogo inicia às 13h15 (horário de Brasília), no Estádio Sultan bin Abdul Aziz, em Abha, Arábia Saudita. Confira onde assistir e as escalações do jogo:

Onde assistir Al Hilal x Al Ahli ao vivo?

A partida poderá ser assistida pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 13h15 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Al Hilal conquistou os títulos das últimas edições do Campeonato Saudita e da Copa do Rei Saudita. Na final dessa última competição, a equipe venceu Al Nassr nos pênaltis após empate de 1 a 1.

Já Al Ahli foi o 3° colocado do último Campeonato Saudita com 19 vitórias, 8 empates, 7 derrotas e 31 pontos a menos que Al Hilal.

O último duelo entre as equipes ocorreu no dia 06 de maio e terminou com a vitória de Al Hilal por 2 a 1.

Al Hilal x Al Ahli: prováveis escalações

Al Hilal: Bono; Al Yami, Koulibaly, Albulayhi e Renan Lodi; Milinković-Savić, Rúben Neves e Malcom; Al-Dawsari, Al-Qahtani (Michael) e Mitrovic. Técnico: Jorge Jesus.

Al Ahli: Mendy; Bakor, Al Hamad, Ibañez e Majrashi; Al-Asmari, Aljohani e Firmino; Darisi, Mahrez e Al-Buraikan. Técnico: Matthias Jaissle.

FICHA TÉCNICA

Al Hilal x Al Ahli

Supercopa Saudita

Local: Estádio Sultan bin Abdul Aziz, em Abha, Arábia Saudita

Data/Horário: 13 de agosto de 2024, 13h15