Al Hilal goleia Al Jazira e enfrenta Chelsea no Mundial de Clubes

O Al Hilal (SAU) venceu o Al Jazira (EAU) e se garantiu nas semifinais do Mundial de Clubes da Fifa. A equipe saidita não tomou conhecimento do adversário e construíu um sólido placar de 6 a 1. Agora, o Al Hilal encara o Chelsea (ING) em busca da inédita classificação à final do torneio.

Junto com os ingleses do Chelsea e o Palmeiras, o Al Hilal acumula no elenco o maior número de jogadores internacionalmente conhecidos. Entre os destaques estão o peruno Carrillo, o malinês Marega, o brasileiro Matheus Pereira e os ex-flamenguistas Cuellar e Michael.

Apesar da goleada, quem saiu na frente foi o Al Jazira. Aos 13 da primeira etapa, Diaby aproveitou cruzamento rasteiro de Rabii marcou o primeiro. No entanto, esta foi uma das poucas chances da equipe no jogo. A partir deste momento, o Al Hilal tomou conta do duelo.

Aos 35, o nigeriano Ighalo fez o primeiro. Ainda na primeira etapa, o brasileiro Matheus Pereira fez o segundo, aos 43 minutos.

Na segunda etapa, a vitória virou goleada. Kanno marcou aos 11, Al-Dawsari ampliou aos 32, Marega fez mais um aos 42, e Carrillo finalizou aos 46.

O Al Hilal volta a campo na quarta-feira (9). Às 13h30, os sauditas enfrentam o Chelsea no estádio Mohammed Bin Zayed.