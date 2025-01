Al-Hilal avalia saída de Neymar e mira Mohamed Salah como reforço

O futuro de Neymar no Al-Hilal parece incerto. Segundo informações divulgadas pela imprensa espanhola, o clube da Arábia Saudita não tem interesse em renovar o contrato com o atacante brasileiro. Com isso, rumores apontam que ele pode estar na mira do Inter Miami, dos Estados Unidos.

De acordo com o jornal AS, o Al-Hilal está insatisfeito com o retorno esportivo que Neymar proporcionou desde sua chegada. Diante disso, o clube estaria buscando um novo grande nome para reforçar o elenco: Mohamed Salah, do Liverpool, que também estaria próximo de mudar de ares.

Além disso, a possibilidade de Neymar voltar a jogar ao lado de Lionel Messi e Luis Suárez ganhou força. No Inter Miami, ele poderia formar novamente o famoso trio MSN, que fez história no Barcelona. Recentemente, Neymar afirmou que não descarta reencontrar os ex-colegas em campo.