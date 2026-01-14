Al Ahli x Al Taawon: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (14/01) pelo Campeonato Saudita

Al Ahli x Al Taawon disputam hoje, quarta-feira (14/01), a 15° rodada do Campeonato Saudita. O jogo começa às 14h30 (horário de Brasília), na Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Al Ahli x Al Taawon ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 14h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Al Taawon é o 3° colocado do Campeonato Saudita e acumula 10 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 29 gols marcados e 14 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Já Al Ahli ocupa a 4° posição e soma 8 vitórias, 4 empates, 1 derrota, 19 gols marcados e 10 gols sofridos. A equipe passou por 4 vitórias e 1 derrota nas últimas rodadas da Série A saudita.

VEJA MAIS

Al Ahli x Al Taawon: prováveis escalações

Al Ahli: Sanbi; Sulaiman, Demiral, Ibañez, Hawsani; Aljohani, Millot; Al-Buraikan, Galeno, Matheus Gonçalves; Toney. Técnico: Matthias Jaissle.

Al Taawon: Mailson; Mahzari, Dossari, Al-Mufarrij, Al-Hurayji; Mahdioui, Fulgini, Flávio; Mandash, Al-Kuwaykibi e Martínez. Técnico: Pericles Chamusca.

FICHA TÉCNICA

Al Ahli x Al Taawon

Campeonato Saudita

Local: Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita

Data/Horário: 14 de janeiro de 2026, 14h30