Al Ahli x Al Taawon: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (14/01) pelo Campeonato Saudita Al Ahli e Al Taawon jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 14.01.26 13h30 Al Taawon soma só 3 pontos a mais que Al Ahli no Campeonato Saudita (X/ @ALAHLI_FCEN) Al Ahli x Al Taawon disputam hoje, quarta-feira (14/01), a 15° rodada do Campeonato Saudita. O jogo começa às 14h30 (horário de Brasília), na Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Al Ahli x Al Taawon ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 14h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Al Taawon é o 3° colocado do Campeonato Saudita e acumula 10 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 29 gols marcados e 14 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já Al Ahli ocupa a 4° posição e soma 8 vitórias, 4 empates, 1 derrota, 19 gols marcados e 10 gols sofridos. A equipe passou por 4 vitórias e 1 derrota nas últimas rodadas da Série A saudita. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (14/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Africana de Nações, Copa da Liga Inglesa, Campeonato Alemão, Série A saudita, Copa del Rey e Coppa Italia movimentam o futebol nesta quarta-feira Senegal x Egito: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (14) pela Copa Africana de Nações Senegal e Egito jogam pela Copa Africana de Nações hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Al Ahli x Al Taawon: prováveis escalações Al Ahli: Sanbi; Sulaiman, Demiral, Ibañez, Hawsani; Aljohani, Millot; Al-Buraikan, Galeno, Matheus Gonçalves; Toney. Técnico: Matthias Jaissle. Al Taawon: Mailson; Mahzari, Dossari, Al-Mufarrij, Al-Hurayji; Mahdioui, Fulgini, Flávio; Mandash, Al-Kuwaykibi e Martínez. Técnico: Pericles Chamusca. FICHA TÉCNICA Al Ahli x Al Taawon Campeonato Saudita Local: Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita Data/Horário: 14 de janeiro de 2026, 14h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Al Ahli Al Taawon jogos de hoje Campeonato Saudita COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol CBF manifesta solidariedade após tragédia com ônibus do Águia, que vitimou preparador físico A delegação sub-20 do Azulão sofreu um grave acidente quando retornava de São Paulo, após disputar a Copa São Paulo de Futebol Junior 16.01.26 17h54 Futebol Acidente com o Águia ocorre no mesmo dia de outra tragédia no futebol brasileiro 17 anos depois, delegação do Sub-20 do Águia de Marabá se envolve em novo acidente na mesma data. Veja o que ocorreu! 16.01.26 16h33 Campeonato Português Sporting x Casa Pia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (16/01) pela Liga Portugal Sporting e Casa Pia jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 16.01.26 16h15 Campeonato Francês PSG x LOSC: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (16/01) pela Ligue 1 Paris Saint-Germain e Lille OSC jogam pelo Campeonato Francês hoje; veja o horário e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 16.01.26 16h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES PATRICK Remo anuncia meio-campo com passagens por grandes clubes brasileiros Com carreira consolidada no futebol brasileiro, Patrick viveu seu auge entre 2018 e 2021, defendendo o Internacional 16.01.26 20h36 Cruzeiro bate Santos e avança às quartas de final da Copa São Paulo de Juniores 16.01.26 23h52 Massis Jr. admite estar afastado do São Paulo e promete cuidado: 'Maior que qualquer dirigente' 16.01.26 23h42 VAI SER ADIADO? Remo x Águia de Marabá na Supercopa Grão-Pará: após acidente com time da Copinha, final vira dúvida Tragédia envolvendo delegação sub-20 pode impactar realização da Supercopa Grão-Pará 15.01.26 22h10