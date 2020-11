Ajudinha? Com boas possibilidade de classificação, Paysandu pode ser beneficiado com um resultado do Remo; entenda

A 16º rodada do Campeonato Brasileiro da Série C ainda não foi concluída - está pendente o jogo entre Botafogo-PB e Clube do Remo, marcada para às 20h desta segunda-feira (23).

No entanto, a julgar pelos resultados verificados até então, os times paraenses seguem com excelentes chances de classificação à segunda fase. O Paysandu, que venceu o Ferroviário, por 3 a 0, no último domingo (22), desponta com 81.7% de probabilidade de classificação, de acordo com o site Chance de Gol.

Há uma chance do objetivo ser atingido, inclusive, de forma antecipada. Isso se o Paysandu vencer o Botafogo-PB, na 17º rodada, em jogo marcado para a sexta-feira (27) e, obrigatoriamente, o Manaus não vença o Clube do Remo, jogo também pela referida rodada, sábado (28), na Arena da Amazônia. Ironicamente, portanto, uma classificação antecipada dependeria de um ajuda do arquirrival Remo.

Do lado azulino, a probabilidade de classificação é de 82.2%. Porém, na hipótese do Remo pontuar contra o Botafogo, os números devem aumentar de forma considerável.