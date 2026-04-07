Águia vira sobre o Galvez, mantém 100% e dispara na liderança do Grupo B

O Águia de Marabá conquistou mais uma vitória na Copa Norte ao bater o Galvez por 3 a 2, de virada, nesta terça-feira (7), no estádio Zinho de Oliveira, em Marabá, pela 3ª rodada do Grupo B. O resultado mantém a equipe paraense com campanha perfeita e amplia a pressão sobre os adversários diretos na briga por classificação.

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O confronto começou com o Galvez mais eficiente. Ainda no primeiro tempo, o time visitante abriu vantagem com gols de Patrick e Geovani, aproveitando melhor as oportunidades criadas e surpreendendo o Águia diante de sua torcida.

Na etapa final, porém, o cenário mudou. O Águia voltou mais agressivo e conseguiu a reação com dois gols de Alex, que recolocaram a equipe no jogo, antes de PH marcar o terceiro e garantir a virada no placar.

Com o resultado, o Águia de Marabá chega à terceira vitória consecutiva, segue invicto e assume a liderança isolada do Grupo B, com nove pontos. Já o Galvez acumula a terceira derrota seguida, permanece na lanterna e não tem mais chances de classificação para a próxima fase da competição.