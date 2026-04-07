Águia vira sobre o Galvez, mantém 100% e dispara na liderança do Grupo B Equipe paraense busca reação no segundo tempo, vence por 3 a 2 e complica cenário dos concorrentes na Copa Norte O Liberal 07.04.26 21h23 O Águia de Marabá conquistou mais uma vitória na Copa Norte ao bater o Galvez por 3 a 2, de virada, nesta terça-feira (7), no estádio Zinho de Oliveira, em Marabá, pela 3ª rodada do Grupo B. O resultado mantém a equipe paraense com campanha perfeita e amplia a pressão sobre os adversários diretos na briga por classificação. VEJA MAIS Ingressos para o jogo entre Remo e Amazonas na Copa Norte estão disponíveis; veja valores Leão Azul encara a Onça-Pintada na próxima quarta-feira (8), no Mangueirão; confronto pode ser decisivo para o clube azulino Paysandu leva vantagem histórica sobre o Nacional-AM antes de duelo pela Copa Norte Papão domina retrospecto geral e já protagonizou goleadas marcantes no confronto O confronto começou com o Galvez mais eficiente. Ainda no primeiro tempo, o time visitante abriu vantagem com gols de Patrick e Geovani, aproveitando melhor as oportunidades criadas e surpreendendo o Águia diante de sua torcida. Na etapa final, porém, o cenário mudou. O Águia voltou mais agressivo e conseguiu a reação com dois gols de Alex, que recolocaram a equipe no jogo, antes de PH marcar o terceiro e garantir a virada no placar. Com o resultado, o Águia de Marabá chega à terceira vitória consecutiva, segue invicto e assume a liderança isolada do Grupo B, com nove pontos. Já o Galvez acumula a terceira derrota seguida, permanece na lanterna e não tem mais chances de classificação para a próxima fase da competição. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa Libertadores da América Tolima x Universitario: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (07/04) pela Libertadores Tolima e Universitario jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 07.04.26 22h00 COPA NORTE Águia vira sobre o Galvez, mantém 100% e dispara na liderança do Grupo B Equipe paraense busca reação no segundo tempo, vence por 3 a 2 e complica cenário dos concorrentes na Copa Norte 07.04.26 21h23 Copa Libertadores da América Universidad Católica x Boca Juniors: onde assistir e escalações do jogo hoje (07) pela Libertadores Universidad Católica-CHI e Boca Juniors jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 07.04.26 20h30 Copa Libertadores da América Always Ready x LDU: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (07/04) pela Libertadores Always Ready e LDU de Quito jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 07.04.26 20h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (07/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões, Libertadores, Copa Sudamericana, Copa Centro-Oeste, Copa Norte e Copa Nordeste movimentam o futebol nesta terça-feira 07.04.26 7h00 Copa Libertadores da América La Guaira x Fluminense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (07/04) pela Libertadores Deportivo La Guaira e Fluminense jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 07.04.26 18h00 futebol Remo anuncia rescisão contratual do meia colombiano Cantillo Jogador não tinha espaço na equipe azulino e disputou apenas 14 jogos com o Leão Azul 07.04.26 9h00 Copa Sul-Americana Barracas x Vasco: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (07/04) pela Copa Sulamericana Barracas e Vasco da Gama jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja onde assistir o jogo ao vivo 07.04.26 18h00