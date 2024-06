Águia recebe Maranhão-MA em busca da segunda vitória na Série D do Brasileirão

A missão de se classificar à próxima fase da Série D parecia difícil, mas o Águia conseguiu enxergar uma luz no fim do túnel após vencer o Moto Club-MA na rodada passada. Agora, motivado, o Azulão Marabaense quer dar uma arrancada histórica rumo ao G-4 do Grupo A2 da Quarta Divisão. O próximo passo a ser dado nesta caminhada será no domingo (30), às 17h, no estádio Zinho Oliveira, pela 11ª rodada do torneio.

O ânimo do Águia melhorou após a vitória de 2 a 0 sobre o Moto Club-MA na última semana, mas a condição da equipe na tabela ainda é crítica. O Azulão segue na lanterna do Grupo A2, com oito pontos conquistados. A distância do time marabaense para a primeira equipe dentro do G-4 - o River-PI - é de seis pontos.

Para seguir pontuando, o Águia terá um adversário bem difícil pela frente. Com 17 pontos, o Maranhão-MA é o líder da chave. A última vitória da equipe nordestina ocorreu na rodada passada, diante do Cametá, em São Luís, por 1 a 0.

Elencos

Os principais destaques do elenco do Águia para a partida contra o Maranhão estão nas saídas do elenco, que ocorreram na última semana. Alan Maia, Veraldo e Wander foram dispensados pela direção do clube, enquanto Gilleard e Braga foram vendidos para outras equipes.

Por outro lado, o time de Marabá terá dois retornos certos: o lateral Bruno Limão e o volante Júnior Dindê. Ambos cumpriram suspensão diante do Moto Club-MA na semana passada e deverão estar no time titular contra o Maranhão-MA.

Além disso, o torcedor vive a expectativa para o possível retorno de três atletas. O zagueiro Betão, o meia Erick Flores e o meia Hitalo, que estavam no departamento médico na última semana, iniciaram a etapa de transição física e podem aparecer entre os relacionados.

Já o Maranhão terá apenas uma baixa certa: a do atacante Adeílson, que foi vendido nos últimos dias. Por outro lado, o time terá os retornos de Maicon e André Radija, que cumpriram suspensão na rodada passada.

Ficha técnica

Águia de Marabá x Maranhão-MA

Série D do Campeonato Brasileiro

11ª rodada do Grupo A2

Data: 30 de junho

Hora: 17h

Local: Estádio Zinho Oliveira

Arbitragem: Julian Negreiros de Castro (AC)

Auxiliares: Acacio Menezes Leao (PA) e Carlos Eduardo Galeno Benevides (PA)

Quarto árbitro: Wanbelton Lisboa Valente (PA)

Águia de Marabá: Axel Lopes; Bruno Limão, David Cruz, Diego Augusto e João Pabllo; Júnior Dindê, Germano e Lima; Kaike, Soares e Rodrigão. Técnico: Glauber Ramos.

Maranhão: Moisés; Franklin, Maicon, Fernando e André Radija; Tibiri, Vander e Nathan; Vinícius Barata, Felipe Cruz e Ronald. Técnico: Vinícius Saldanha.