Águia de Marabá e Castanhal jogam pelas quartas de finais do Parazão; saiba mais

A partir das 17 horas deste sábado, começa a decisão para uma das vagas na semifinal do Campeonato Paraense. Águia de Marabá e Castanhal entram em campo, no estádio Zinho de Oliveira, em Marabá. O jogo marca a retomada do Parazão, que havia sido suspenso após denúncia de irregularidade em atletas do Bragantino e Águia. O jogo de volta acontece na próxima terça, às 15h00, no estádio do Souza, em Belém.

Os dois times fizeram campanhas semelhantes na primeira fase, com leve superioridade do Japiim da Estrada. O Castanhal garantiu vaga após terminar o grupo C na vice-liderança, com 13 pontos e quatro vitórias, ficando atrás do Clube do Remo. Já o Azulão Marabaense também foi vice, mas atingiu um ponto e uma vitória a menos, atrás do Paysandu, lider geral da primeira fase, com 17 pontos.

O Castanhal vem embalado após a vibrante goleada de 4 a 0 imposta no Paysandu, na última rodada, diante da torcida. Assim, o técnico Robson Lima quer manter o ritmo de jogo e garantir um resultado que facilitará a volta longe da torcida, após a Federação Paraense de Futebol (FPF) suspender o uso do Modelão, devido as péssimas condições do gramado.

O destaque do time é o atacante Leandro Cearense, que marcou dois gols nos últimos dois jogos. Cearense deve formar dupla de ataque com Pecel. O restante do time deve ser o mesmo que enfrentou o Papão no último dia 6. Do outro lado, o Águia de Marabá quer surpreender os visitantes com um time pra frente. O técnico Wando da Costa também quer aproveitar a invencibilidade em casa. Em quatro partidas, o Águia venceu três e empatou uma. Uma das principais armas é o experiente atacante Flamel, que está em sua sétima passagem pelo azulão. Flamel integra o ataque, que deve vir com Corujinha e Luam Parede.

Ficha técnica:

Hora: 17h

Local: estádio Zinho de Oliveira

Árbitro: Gustavo Ramos Melo

Assistentes: Luís Diego Nascimento Lopes e Ducival da Silva Brito

Águia de Marabá: Gustavo Henrique; Levy, Rodrigo, João Paulo, Marcelo; Da Silva, Ramon, Adauto, Flamel; Corujinha e Luam Parede.

Técnico: Wando da Costa

Castanhal: Castanhal: Axel Lopes; Daelson, Dedé, Gustavo, Maia; Samuel, William Fazendinha, Lukinha, Ruan; Leandro Cearense e Pecel.

Técnico: Robson Melo