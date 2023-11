Águia de Marabá anuncia a contratação do atacante Davi Ceará; veja

O Águia de Marabá continua a montagem do elenco para a temporada de 2024. O atual campeão paraense, através das redes sociais, anunciou a contratação do meia Davi Ceará, de 33 anos. O jogador passou a última temporada atuando no futebol nordestino, primeiro no Serra Branca-PB, por onde disputou o paraibano, e depois pelo Falcon, time da quarta divisão que também disputou o Campeonato Sergipano.

Davi Ceará tem 1,75 cm e uma longa carreira no futebol, atuando por clubes do sul, centro-oeste, sudeste, nordeste e pelo futebol português. A última partida disputada neste ano ocorreu em agosto, no empate em 1 a 1 com o Sousa, pela Série D do Campeonato Brasileiro.