Agente conversa com Real Madrid sobre volta de Cristiano Ronaldo

Jorge Mendes, empresário de Cristiano Ronaldo, entrou em contato com o Real Madrid de maneira informal para tratar sobre a possibilidade do português voltar a vestir a camisa merengue, segundo o “El Chiringuito”. O atacante tem contrato com a Juventus até 2022, mas todas as informações indicam que o camisa sete deve sair ao final desta temporada.

Apesar de toda a identificação que o atleta tem com o clube e do amor dos torcedores pelo craque, o retorno do gajo não é prioridade na capital espanhola. O Real Madrid planeja investir em jovens e possuem Mbappé como alvo número um para 2021, enquanto o clube quer a contratação de Haaland em 2022.

Na última quinta-feira, a imprensa francesa destacou que Cristiano Ronaldo pode atuar pelo Paris Saint-Germain, principalmente em caso de saída de Mbappé. Nasser Al-Khelaifi, presidente do clube, também mantém boa relação com o agente português e trocam mensagens com frequência.