África do Sul x Congo: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (10/02) pela Copa Africana

Africa do Sul x Congo disputam hoje, sábado (10/02), o terceiro lugar da Copa Africana de Nações. O jogo teve início às 17h (horário de Brasília), no Estádio Félix Houphouët-Boigny, em Abidjan, Costa do Marfim. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir África do Sul x Congo ao vivo?

A partida entre África do Sul x Congo pode ser assistida ao vivo pela Bandsports, pela Bandplay, pelo site da Band e pelo canal Esporte na Band, no Youtube, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como África do Sul x Congo chegam para o jogo?

Na fase de grupos, África do Sul perdeu para Mali por 2 a 0, Goleou Namíbia por 4 a 0 e empatou sem gols com Tunísia. Nas etapas seguintes, o time venceu Marrocos por 2 a 0; superou Cabo Verde nos pênaltis, após empate de 0 a 0 ; e perdeu para a Nigéria nos pênaltis, após empate de 1 a 1.

Já o Congo passou por empates de 1 a 1 com Zâmbia e Marrocos e outro de 0 a 0 com a Tanzânia. Em seguida, a equipe eliminou Egito nos pênaltis, após empate de 1 a 1; superou Guiné por 3 a 1; e perdeu para Costa do Marfim por 1 a 0.

Até o fim dessa edição, Congo e África do Sul estavam empatados e sem gols.

África do Sul x Congo: prováveis escalações

África do Sul: Williams; Mudau, Xulu, Sibisi e Modiba; Mokoena e Sithole; Morena, Zwane e Mayambela; Makgopa. Técnico: Hugo Broos.

Congo: Bertaud; Kayembe, Batubinsika, Mbemba e Bayeye; Moutoussamy e Tshibola; Myumpa, Diangana e Bongonda; Banza. Técnico: Sébastien Desabre.

FICHA TÉCNICA

África do Sul x Congo

Copa Africana de Nações

Local: Estádio Félix Houphouët-Boigny, em Abidjan, Costa do Marfim

Data/Horário: 10 de fevereiro de 2024, 17h