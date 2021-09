Adversário do Paysandu na Série C contrata volante que conseguiu acesso com o Remo

O volante Júlio Rusch, que fez parte do elenco do Remo que conquistou o acesso à Série B no último ano, foi anunciado na noite desta quarta-feira (8) no Manaus. O jogador, de 24 anos, chega por empréstimo e deve ficar no Gavião do Norte até o final da Terceirona.

Antes de chegar ao Manaus, Júlio estava no Inter de Limeira, equipe do interior de São Paulo. Pelo clube paulista, foram 12 jogos e nenhum gol marcado. Na carreira, Rusch ainda acumula passagens por São Bento, Londrina, Coritiba e Figueirense.

Pelo Remo, Júlio atuou em 23 partidas, mas teve passagem apagada. O jogador saiu de Belém sem balançou as redes.

No início, Júlio chegou a integrar a equipe comandada por Mazola Júnior. O jogador atuava tanto como segundo volante, como quanto meia. Mas, com a chegada de Paulo Bonamigo, o atleta perdeu espaço para Charles e Lucas Siqueira.

Agora no Manaus, Rusch vai reencontrar um rival conhecido: o Paysandu. Ambas as equipes se enfrentam na última rodada da primeira fase, na Curuzu. Contra o Papão, Júlio tem três partidas - uma vitória, um empate e uma derrota.