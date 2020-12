Adversário do Paysandu é o melhor mandante da Série C e técnico do Londrina diz: 'estamos vivos'

Após fechar o primeiro turno do quadrangular final da Série C, o Londrina-PR terá dois compromissos seguidos em casa, o primeiro deles é o Paysandu, na próxima segunda-feira (4), às 20h, no estádio do Café. O clube paranaense quer manter o bom retrospecto jogando em seus domínios e defende invencibilidade diante do Papão.

De acordo com o site “Sr. Goool”, o clube do interior do Paraná possui 86.7% de aproveitamento jogando em casa. Foram dez partidas na Série C com oito vitórias e dois empates. Nessa reta final, o Tubarão poderá dar passos importantes ao acesso, caso faça valer o mando de campo. O técnico Alemão pede concentração do time, que tomou cinco gols nas últimas duas partidas e isso preocupa.

“Precisamos de um pouco mais de atenção, de estar atento para não tomar os gols que tomamos. É continuar trabalhando, fazer com que os jogadores entendam que estamos muito vivos na competição”, finalizou.

Com quatro pontos na classificação, o Londrina ocupa atualmente a terceira posição no grupo, fora do G-2. LEC x Paysandu duelam pela quarta rodada do quadrangular da Série C, na segunda-feira (4), às 20h, em Londrina (PA). A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.