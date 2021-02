Adriano recebe 'trono de chope' de cervejaria em seu aniversário e brinca: 'Nem cavalo aguenta'

Em celebração do seu aniversário de 39 anos, o ex-jogador Adriano foi surpreendido por um presente de grande porte. O ex-atleta recebeu de uma cervejaria um "trono" de latas de chope com a placa "Reservado para o Imperador". Em seus Stories do Instagram, Adriano agradeceu à empresa que o enviou o "danone" - apelido que ele deu para cerveja. Nas redes sociais, o ex-atacante também recebeu outras homenagens.

- Nem cavalo aguenta - disse o ex-jogador que recebeu o presente encoberto com a mesma frase.

Veja abaixo as postagens de Adriano em seu Instagram:

Adriano recebendo seu presente (Reprodução/Instagram)

Adriano aproveitando seu presente (Reprodução/Instagram)