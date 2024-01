Adana Demirspor x Istanbulspor: veja o horário e escalações do jogo hoje (10) pelo Campeonato Turco

Adana Demirspor x Istanbulspor disputam nesta terça-feira (10/01) a 19° rodada do Campeonato Turco. O jogo começa às 14h (horário de Brasília), no Estádio de Adana, na Turquia. Confira os horários e escalações do jogo:

Onde assistir Adana Demirspor x Istanbulspor?

A partida Adana Demirspor x Istanbulspor​ não terá transmissão oficial no Brasil.

Como Adana Demirspor x Istanbulspor chegam para o jogo?

Demirspor é o 7° colocado do Campeonato Turco com 7 vitórias, 7 empates, 4 derrotas, 31 gols marcados e 22 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

Já Istanbulspor é o lanterna da competição e acumula 2 vitóiras, 2 empates, 14 derrotas, 12 gols marcados e 36 gols sofridos. O time está em uma sequência de 5 derrotas pela Süper Lig.

Adana Demirspor x Istanbulspor: prováveis escalações

Adana Demirspor: Shahrudin Magomedaliev, Ismail Cokcalis, Semih Güler, Pape Abou Cissé, Benjamin Stambouli, Yusuf Erdogan, Emre Akbaba, Édouard Michut, Yusuf Sari, Babajide Akintola, Nani.

Istanbulspor: Alp Arda, Demeaco Duhaney, Mehmet Yesil, Okan Erdogan, Ali Yasar, Muammer Sarikaya, Florian Loshaj, Modestas Vorobjovas, Alassane Ndao, Valon Ethemi, Jackson.

FICHA TÉCNICA

Adana Demirspor x Istanbulspor

Campeonato Turco - Süper Lig

Local: Estádio de Adana, na Turquia

Data/Horário: 10 de janeiro de 2024, 14h