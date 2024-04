Adana Demirspor x Galatasaray: onde assistir e escalações do jogo hoje (26/04) pelo Campeonato Turco

Adana Demirspor x Galatasaray disputam nesta sexta-feira (26/02) a 24° rodada do Campeonato Turco. O jogo inicia às 14h (horário de Brasília), no Novo Estádio de Adana, na Turquia. Confira onde assistir e as escalações do jogo:

Onde assistir Adana Demirspor x Galatasaray ao vivo?

A partida poderá ser assistida pelo serviço de streaming Star+, a partir das 14h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Galatasaray lidera a Süper Lig e acumula 29 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 77 gols marcados e 21 gols sofridos. O time está em uma sequência de 13 vitórias pelo campeonato turco.

Já Adana Demirsport é o 11° colocado com 9 vitórias, 14 empates, 10 derrotas, 49 gols marcados e 44 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 3 empates e 1 derrota.

Adana Demirspor x Galatasaray: prováveis escalações

Galatasaray: Muslera; Kohn, Nelsson, Kutlu, Ayhan; Torreira, Demirbay; Ziyech, Mertens, Yilmaz; Icardi.

Adana Demirspor: Mahammadaliyev; Atal, Gravillon, Guler, Mohammadi; Akbaba, Maestro; Erdogan, Mendoza, Sari; Balotelli.

FICHA TÉCNICA

Adana Demirspor x Galatasaray

Campeonato Turco - Süper Lig

Local: Novo Estádio de Adana, na Turquia

Data/Horário: 26 de abril de 2024, 14h