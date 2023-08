ABC x Ituano: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (14/08) pela Série B do Brasileirão

futebol

Série C: Após derrota para o Paysandu e fora do G-8, Náutico demite técnico Fernando Marchiori

Técnico Fernando Marchiori foi demitido do cargo pela diretoria do Náutico. Derrota de virada para o Paysandu, após estar vencendo por 2 a 0, decretou a saída do comandante e do Náutico do G-8 da Série C