A uma semana da estreia na Série D, Tuna anuncia contratação de três jogadores; veja quem são

Já de olho na disputa da Série D do Brasileirão, que começa no dia 6 de maio, a Tuna anunciou a contratação de três novos jogadores. As novidades cruzmaltinas são o meia Lukinha, o lateral Capanema e o volante Kauê. Todos disputam o Parazão 2023 por outras equipes.

Do trio, Lukinha é o mais conhecido do torcedor tunante. O jogador de 26 anos, que estava no Itupiranga, acumula três passagens pela Águia do Souza - em 2020, 2021 e 2022. No período que defendeu a Gloriosa, o jogador disputou 24 partidas e marcou oito gols, além de conquistar a Segundinha do Parazão em 2020.

Assim como Lukinha, Kauê também tem passagens recentes pela Águia Guerreira. O jogador de 25 anos, que estava no Caeté, esteve no Souza nas últimas três temporadas, mas sempre saindo do clube no segundo semestre do calendário. Pelo time cruzmaltino, Kauê disputou 44 partidas, marcando três gols.

Já Capanema jogará na Tuna pela primeira vez na carreira. O jogador de 23 anos, que estava no Caeté, acumula passagens por Atlético Paraense, Unidos do Alvorada-AM, Bragantino e Contagem-MG. Nesta temporada, o jogador disputou nove partidas, todas pelo Parazão, e não marcou gols.

A Tuna Luso está no Grupo A1 da Série D. A primeira partida da Águia do Souza no torneio será contra o Trem-AP, no sábado (6), às 16h, no estádio Zerão.