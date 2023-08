A menos de 2h do início das vendas dos ingressos para Brasil e Bolívia, site segue fora do ar

A partir das 15h desta segunda-feira (21), começa a venda de ingressos para a partida entre Brasil e Bolívia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O jogo está marcado para o próximo dia 8 de setembro, no Mangueirão, a partir das 21h45. Os ingressos serão comercializados unicamente pela internet, mas faltando menos de duas horas para o início das vendas, o site indicado pela CBF para os torcedores está fora do ar.

VEJA MAIS

Os ingressos serão vendidos através do site https://cbf.eleventickets.com/ mas o torcedor que vai até a home page visualiza uma mensagem, indicando que o site está em manutenção. Os valores dos bilhetes giram entre R$ 100 e R$ 1,6 mil. Apesar do apagão, a página diz que a previsão de retorno será às 15 horas, no exato momento do início das vendas.

Página onde os ingressos serão vendidos. (Reprodução)

Veja os valores dos ingressos de Brasil x Bolívia no Mangueirão

CAT-3 - Arquibancada lado A - Inteira: R$ 200 - Meia: R$ 100

CAT-2 - Arquibancada lado B - Inteira: R$ 300 - Meia: R$ 150

CAT-1 - Cadeira lado A - Inteira: R$ 400 - Meia: R$ 200

CAT-1 - Cadeira lado B - Inteira: R$ 400 - Meia: R$ 200

Camarote (Hospitalidade) Tetra* - R$ 1.000

Camarote (Hospitalidade) Penta* - R$ 1.250

Camarote (Hospitalidade) Hexa* - R$ 1,6 mil.