A caminho do Palmeiras, Rafael Navarro se despede do Botafogo: ‘Espero voltar'

Rafael Navarro viajou nesta terça-feira para realizar exames médicos e assinar com o Palmeiras. Destaque do Botafogo na temporada, o atacante tem vínculo com o clube até o final do ano, mas não houve acordo para renovação de contrato. Em exclusiva com o jornalista Venê Casagrande, de ‘O Dia’, Navarro se despediu do Alvinegro.

- Amo muito o Botafogo, é a minha casa. Um dia espero voltar - disse o atacante.

Na temporada 2021, Navarro foi um dos destaques da campanha do clube na conquista da Série B. O atacante foi artilheiro da equipe com 16 gols e o líder de assistências com 10 contribuições.