A uma semana e meia do início do Parazão, Itupiranga realiza pré-temporada

O SC Itupiranga segue trabalhando com afinco na pré-temporada, visando o Campeonato Paraense de 2021. O torneio começa no final do mês de fevereiro. A equipe do jovem atleta estreia na competição enfrentando o Paragominas, no dia 28, às 16h, em local a ser definido.

"Muito intensa a nossa pré-temporada, com vários treinamentos físicos, por isso, acho que a até a estreia estaremos bem preparados", relatou do jovem meia de 17 anos, Lucas Souza.

Na primeira fase do Campeonato Paraense, o Itupiranga está no Grupo A, ao lado do Paysandu, Gavião Kyikatejê e Bragantino. As equipes de um determinado grupo enfrentam, em turno único, as de outras chaves. Os dois melhores colocados de cada grupo, além dos dois melhores terceiros, avançam para as quartas de final.