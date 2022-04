9 de Octubre x Internacional RS: onde assistir ao vivo o jogo hoje (06/04) pela Copa Sul Americana

As equipes 9 de Octubre x Internacional entram em campo hoje, quarta-feira (06/04), para disputar a fase de grupos da Copa Sul Americana. A partida começa às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Jocay, em Manta, Equador. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir 9 de Octubre x Internacional ao vivo?

A partida 9 de Octubre x Inter pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Conmebol TV, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como 9 de Octubre x Internacional chegam para o jogo?

9 de Octubre já tem um empate por 1 a 1 e uma vitória por 2 a 0 pela Copa Sul Americana, ambos vindos de partidas contra o Delfín. No campeonato equatoriano, a equipe é a vice-lanterna e soma 1 vitória, 2 empates, 3 derrotas, 7 gols marcados e 9 sofridos.

Já o Internacional RS fechou a fase de grupos do Campeonato Gaúcho com 5 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, 13 gols marcados e 10 sofridos. Na partida de ida das semifinais, perdeu para o Grêmio por 3 a 0. Na volta, venceu por 1 a 0, mas foi eliminado mesmo assim.

As equipes se enfrentarão novamente às 21h30 do dia 24 de maio.

Prováveis escalações

9 de Octubre: Jorge Pinos; Marco Cangá, Kevin Becerra, Darwin Torres, Geovanny Nazareno; José Cazares, Renny Jaramillo, Mauro da Luz, Danny Luna; Ricardo Phillips e Newton Williams. Técnico: Juan Carlos León.

Inter: Daniel; Bustos, Bruno Méndez, Kaique Rocha, Liziero; Gabriel, Johnny, Mauricio, Edenilson, Taison; Wesley Moraes. Técnico: Alexander Medina.

Ficha técnica - 9 de Octubre x Internacional RS

Copa Sul Americana

Local: Estádio Jocay, em Manta, Equador

Data/horário: 6 de abril de 2022, às 21h30