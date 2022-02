2ª rodada do Parazão 2022: Tapajós vence Castanhal no Souza

Jogando no Souza, após a troca de mando determinada junto à Federação Paraense de Futebol (FPF), o Tapajós venceu o Castanhal, por 1 a 0, e com isso avançou aos quatro pontos em três jogos, ocupando a liderança do grupo B, na frente de Itupiranga (3), Bragantino (3) e Tuna Luso (1). O único gol da partida aconteceu aos 27 da etapa inicial. Tharcio abriu o placar, depois do árbitro marcar penalidade máxima pelo toque de bola do volante Maia.

Na quarta-feira, no estádio Modelão, o Castanhal recebe o Itupiranga. Já o Castanhal, que segue na lanterna do grupo C, com quatro pontos, retorna à campo na quinta-feira, contra o Itupiranga, ambos pela quarta rodada da primeira fase do Campeonato Paraense.