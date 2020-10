Fortaleza e São Paulo empatam em jogo de grandes emoções no Castelão

O confronto entre Fortaleza e São Paulo guardou boas emoções para quem acompanhou a partida no Castelão. Em jogo de seis gols e duas expulsões, as equipes empataram em 3 a 3, e mostraram que a vaga para as quartas de final da Copa do Brasil vai ser disputada em grande estilo. O duelo de volta será realizado na capital paulista, no dia 25 de outubro.

Quem gosta de bom futebol não teve do que reclamar na noite desta quarta. Tanto Fortaleza como São Paulo tiveram um desempenho em alta intensidade e protagonizaram um duelo interessante no Castelão. Teve gol de fora da área, gol de jogada trabalhada, gol de bola parada, gol de cruzamento, expulsão e boas oportunidades para os dois lados. O LANCE! te conta como foi a partida.

Fortaleza ficou três vezes na frente (Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza)

Primeiro tempo em grande estilo O início de jogo no Castelão foi dos melhores possíveis. Em casa, o Fortaleza logo saiu na frente em um lance de escanteio. O são-paulino Daniel Alves deixou Paulão subir sozinho para cabecear, Volpi fez boa defesa, mas a bola sobrou na pequena área para o atacante David. O São Paulo não demorou a empatar com Brenner aproveitando jogada de Reinaldo pela esquerda e passe de Gabriel Sara.

O time de Rogério Ceni seguiu com a intensidade de costume e não demorou para voltar a ter vantagem no marcador. O lateral Tinga arrancou praticamente o campo inteiro, a marcação abriu espaço e o jogador encheu o pé para marcar o segundo do Fortaleza. O goleiro Tiago Volpi ainda tentou chegar na bola, mas não conseguiu.

No fim da etapa inicial, o São Paulo trabalhou uma jogada com muita qualidade. Gabriel Sara recebeu de costas para o gol, fez o pivô e esperou Igor Vinícius passar em velocidade para dar o passe de calcanhar. O lateral entrou na área e cruzou rasteiro, na medida, para Luciano voltar a colocar a igualdade no placar do Castelão.

Expulsões e demora do VAR O jogo vinha sendo equilibrado até a expulsão do goleiro Felipe Alves cometer falta claríssima em Brenner em um contra-ataque do São Paulo. O atacante do Tricolor saiu cara a cara com o adversário, fez o drible de corpo e foi derrubado. A princípio, o árbitro Rodolpho Toski Marques deu cartão amarelo, mas após consulta no VAR mudou de opinião e expulsou o atleta do Fortaleza. A paralisação na partida chegou próxima dos incríveis dez minutos.

No fim da partida, o lateral Carlinhos, do Fortaleza, demorou para sair de campo ao saber que seria substituído, bateu boca com o árbitro e foi expulso direto. O São Paulo teve praticamente 15 minutos com dois jogadores a mais em campo.

Fortaleza surpreende Praticamente no lance seguinte ao da expulsão de Felipe Alves, o Fortaleza partiu em um rápido contra-ataque. Bem posicionado, Gabriel Dias pegou impulso, aproveitou a demora do zagueiro Diego Costa para ir ao combate e subiu alto para cabecear firme ao gol defendido por Volpi, sem chances de defesa.

Brenner salva o dia para o São Paulo De tanto pressionar, o Tricolor do Morumbi conseguiu o empate nos acréscimos do segundo tempo. Em jogada bem trabalhada por Gabriel Sara, Daniel Alves cruzou para Luciano, o atacante errou a finalização e a bola sobrou para o oportunista Brenner estufar a rede adversária e dar números finais ao jogo no Castelão.

FICHA TÉCNICAFORTALEZA 3x3 SÃO PAULO

Local: Castelão, em Fortaleza (CE)Data-Hora: 14/10/2020 - 19h15Árbitro: Rodolpho Toski Marques (PR)Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Sidmar dos Santos Meurer (PR) Público/renda: Portões FechadosCartões amarelos: Felipe e Rogério Ceni (Fortaleza); Reinaldo (São Paulo)Cartões vermelhos: Felipe Alves e Carlinhos (Fortaleza); Fernando Diniz (São Paulo)

Gols: David (5'/1ºT) (1-0); Brenner (15'/1ºT) (1-1); Tinga (20'/1ºT) (2-1); Luciano (43'/1ºT) (2-2); Gabriel Dias (19'/2ºT) (3-2); Brenner (aos, 49'/2ºT)FORTALEZA (Técnico: Rogério Ceni)Felipe Alves; Tinga, Jackson (Roger Carvalho, aos 14'/2ºT), Paulão e Carlinhos; Felipe (Max Walef, aos 14'/2ºT), Juninho, Ronald, Gabriel Dias e Romarinho (Marlon, aos 30'/2ºT); David (Yuri César, aos 14'/2ºT).

SÃO PAULO (Técnico: Fernando Diniz)Tiago Volpi; Igor Vinicius (Tchê Tchê, aos 6'/2ºT), Diego Costa, Bruno Alves e Reinaldo; Luan (Pablo, aos 37'/2ºT), Gabriel Sara, Daniel Alves e Igor Gomes (Paulinho Bóia, aos 37'/2ºT); Brenner e Luciano.