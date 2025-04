Fortaleza e Internacional fazem duelo de poucas emoções e empatam no Brasileiro

Poupando alguns titulares, Fortaleza e Internacional foram a campo neste domingo e tiveram dificuldades para criar chances reais de gols. Em um duelo de pouca inspiração e de muita transpiração, o encontro entre os clubes pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro terminou empatado sem gols.

Com o placar, ambos mantiveram a invencibilidade e seguem próximos na tabela. Com cinco pontos para cada, o Internacional aparece na frente, em sexto lugar, graças ao saldo de gols superior (3 a 2) ao Fortaleza, que ocupa a sétima posição.

Os dois rivais foram a campo com alguns titulares poupados e sofreram com o entrosamento. Com a ausência de peso de Alan Patrick, o Internacional não teve criatividade para acionar Borré, referência ofensiva. Mesma situação do Fortaleza, que viu seu setor ofensivo com o pé descalibrado, apesar de ter ocupado mais o campo de ataque.

Com muita transpiração, a pouca emoção só veio acontecer somente na reta final, com uma finalização de perigo para cada lado. O time da casa assustou com Mancuso, após belo passe de Moisés, de letra, mas o chute saiu sem direção. A resposta do time gaúcho veio com Borré, em chute colocado rente à trave. O Inter ainda perdeu o atacante Carbonero, lesionado.

Na segunda etapa, o Fortaleza até tirou o zero do placar, com um golaço de bicicleta de Moisés, porém o tento foi anulado por impedimento na origem da jogada de Pikachu. O fato curioso, é que na comemoração, Deyverson empurrou Moisés que veio a se lesionar.

Vendo o adversário tomar conta da partida, Roger Machado fez mudanças e conseguiu equilibrar a partida. Mesmo assim, a qualidade do duelo seguiu baixa, sem que os goleiros trabalhassem efetivamente.

Aos poucos, a torcida do Fortaleza foi perdendo a paciência, principalmente com Marinho, que errou tudo o que propôs fazer. Já o Inter, mesmo com a entrada de Valencia, pouco acionou o equatoriano e o jogo seguiu com muita transpiração e pouca inspiração até o apito final.

O Internacional volta a campo na quarta-feira, diante do Palmeiras, no Beira Rio, às 19h30. Mais tarde, às 21h30, o Fortaleza tem pela frente o Vitória, no Barradão.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 0 X 0 INTERNACIONAL

FORTALEZA - João Ricardo; Kuscevic, David Luiz e Gustavo Mancha; Yago Pikachu (Allanzinho), Matheus Rossetto (José Welison), Lucas Sasha, Calebe (Emmanuel Martínez) e Mancuso; Moisés (Marinho) e Deyverson (Lucero). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

INTERNACIONAL - Anthoni; Aguirre, Rogel, Vitão e Ramon; Ronaldo, Thiago Maia (Luis Otávio) e Oscar Romero (Diego Rosa); Wesley (Bruno Tabata), Carbonero (Vitinho) e Borré (Enner Valencia). Técnico: Roger Machado.

CARTÕES AMARELOS - David Luiz, Emmanuel Martínez, Deyverson e Calebe (Fortaleza); Vitinho e Ramon (Internacional).

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP).

RENDA - R$ 169.233,00.

PÚBLICO - 16.587 torcedores.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).