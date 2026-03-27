O Liberal chevron right Esportes chevron right

Fórmula 1: Verstappen não espera 'milagre' no Japão após problemas nos treinos livres

Estadão Conteúdo

Oitavo colocado no Mundial de Pilotos, Max Verstappen tem poucas esperanças de se recuperar durante o GP do Japão, em Suzuka, ao longo deste final de semana. Depois de ser sétimo no primeiro treino livre, ele piorou no segundo, no qual foi décimo, a 1s376 de Oscar Piastri, o piloto mais veloz do dia, com 1min30s33. Kimi Antonelli e George Russell, dupla da Mercedes, completaram o Top 3 na madrugada desta sexta-feira.

"Para ser honesto, não foi muito bom - falta equilíbrio, aderência, dois extremos opostos entre o TL1 e o TL2, e nenhum dos dois é bom. Então, da nossa parte, temos muito trabalho a fazer para entender por que estamos tendo esses grandes problemas no momento. Não foi um bom dia", disse o frustrado Verstappen.

"Você tenta corrigir uma coisa e surge outra, mas nunca encontra um bom equilíbrio. Sim (eu sei qual a prioridade de correção no momento), mas ao mesmo tempo é muito difícil resolver isso, então não espero milagres da noite para o dia. Precisamos apenas entender melhor nossos problemas, de onde eles vêm", concluiu.

Companheiro de equipe de Verstappen, Isack Hadjar colocou a Red Bull ainda mais baixo nos treinos. Foi 13º no primeiro e 15º no segundo. Tanto o argelino quanto o holandês se viram brigando para se manter na pista enquanto seus carros derrapavam frequentemente.

Chefe de engenharia da equipe, Paul Monaghan garante que há melhorias que podem ser feitas ainda antes do TL3. "Identificamos alguns problemas, o que é ótimo porque temos a oportunidade de corrigi-los. Agora a questão é como corrigi-los, então estamos trabalhando arduamente nisso".

Os pilotos retornam à pista na noite desta sexta-feira (23h30) horário de Brasília, para a realização do último treino livre para o GP do Japão. O classificatório acontece mais tarde, às 3 horas de sábado. Já a prova, válida pela terceira etapa do calendário da F-1, está marcada para a madrugada de domingo (2 horas, horário de Brasília), em Suzuka.

Confira o resultado do 2º treino livre do GP do Japão de Fórmula 1

1 - Oscar Piastri (AUS/McLaren) , 1min30s133 2 - Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min30s225 3 - George Russell (ING/Mercedes), 1min30s338 4 - Lando Norris (ING/McLaren), 1min30s649 5 - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min30s846 6 - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min30s980 7 - Nico Hülkenberg (ALE/Audi), 1min31s441 8 - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min31s496 9 - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min31s496 10 - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min31s509 11 - Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min31s532 12 - Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), 1min31s590 13 - Carlos Sainz (ESP/Williams), 1min31s608 14 - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min31s734 15 - Isack Hadjar (FRA/Red Bull), 1min31s759 16 - Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), 1min32s759 17 - Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min32s438 18 - Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), 1min32s615 19 - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min33s596 20 - Sergio Pérez (MEX/Cadillac), 1min33s689 21 - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min33s951 22 - Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), sem tempo

Fórmula 1/treino livre/GP do Japão/ Verstappen
ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Paysandu visa recuperar três jogadores para a estreia na Série C; clube busca contratação

Papão quer recuperar atletas de olho na disputa da Série C e vai rodar o elenco e partidas da Copa Norte

26.03.26 19h20

FUTEBOL

Vitor Bueno sofre lesão grau 2 e pode desfalcar o Remo contra Santos, Grêmio e Vasco

Jogador do Remo sofreu uma lesão no treinamento e já realiza tratamento no NASP

26.03.26 15h15

futebol

Presidente da CBF diz que não haverá ‘Brasa’ no uniforme da Seleção Brasileira

Samir Xaud disse que a frase foi uma campanha publicitária da fornecedora e não estará na camisa

26.03.26 13h45

futebol

Janela de transferências extra entra na reta final e clubes têm até sexta-feira (27) para contratar

Próximo período de contratações será entre julho e setembro

26.03.26 13h06

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (27/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Amistosos internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira

27.03.26 7h00

futebol

Porto Velho provoca Remo nas redes sociais após vitória na Copa Norte: 'Hoje o Leão foi domado'

Leão Azul perdeu para a Locomotiva na estreia do torneio regional

27.03.26 8h53

FUTEBOL

Paysandu visa recuperar três jogadores para a estreia na Série C; clube busca contratação

Papão quer recuperar atletas de olho na disputa da Série C e vai rodar o elenco e partidas da Copa Norte

26.03.26 19h20

DERROTA

Remo joga mal, leva gol no fim e estreia com derrota na Copa Norte

Com time alternativo, Leão tem atuação apagada, pouco cria e é castigado com pênalti nos minutos finais diante do Porto Velho

26.03.26 22h30

