Fórmula 1: Verstappen não espera 'milagre' no Japão após problemas nos treinos livres Estadão Conteúdo 27.03.26 8h27 Oitavo colocado no Mundial de Pilotos, Max Verstappen tem poucas esperanças de se recuperar durante o GP do Japão, em Suzuka, ao longo deste final de semana. Depois de ser sétimo no primeiro treino livre, ele piorou no segundo, no qual foi décimo, a 1s376 de Oscar Piastri, o piloto mais veloz do dia, com 1min30s33. Kimi Antonelli e George Russell, dupla da Mercedes, completaram o Top 3 na madrugada desta sexta-feira. "Para ser honesto, não foi muito bom - falta equilíbrio, aderência, dois extremos opostos entre o TL1 e o TL2, e nenhum dos dois é bom. Então, da nossa parte, temos muito trabalho a fazer para entender por que estamos tendo esses grandes problemas no momento. Não foi um bom dia", disse o frustrado Verstappen. "Você tenta corrigir uma coisa e surge outra, mas nunca encontra um bom equilíbrio. Sim (eu sei qual a prioridade de correção no momento), mas ao mesmo tempo é muito difícil resolver isso, então não espero milagres da noite para o dia. Precisamos apenas entender melhor nossos problemas, de onde eles vêm", concluiu. Companheiro de equipe de Verstappen, Isack Hadjar colocou a Red Bull ainda mais baixo nos treinos. Foi 13º no primeiro e 15º no segundo. Tanto o argelino quanto o holandês se viram brigando para se manter na pista enquanto seus carros derrapavam frequentemente. Chefe de engenharia da equipe, Paul Monaghan garante que há melhorias que podem ser feitas ainda antes do TL3. "Identificamos alguns problemas, o que é ótimo porque temos a oportunidade de corrigi-los. Agora a questão é como corrigi-los, então estamos trabalhando arduamente nisso". Os pilotos retornam à pista na noite desta sexta-feira (23h30) horário de Brasília, para a realização do último treino livre para o GP do Japão. O classificatório acontece mais tarde, às 3 horas de sábado. Já a prova, válida pela terceira etapa do calendário da F-1, está marcada para a madrugada de domingo (2 horas, horário de Brasília), em Suzuka. Confira o resultado do 2º treino livre do GP do Japão de Fórmula 1 1 - Oscar Piastri (AUS/McLaren) , 1min30s133 2 - Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min30s225 3 - George Russell (ING/Mercedes), 1min30s338 4 - Lando Norris (ING/McLaren), 1min30s649 5 - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min30s846 6 - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min30s980 7 - Nico Hülkenberg (ALE/Audi), 1min31s441 8 - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min31s496 9 - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min31s496 10 - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min31s509 11 - Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min31s532 12 - Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), 1min31s590 13 - Carlos Sainz (ESP/Williams), 1min31s608 14 - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min31s734 15 - Isack Hadjar (FRA/Red Bull), 1min31s759 16 - Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), 1min32s759 17 - Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min32s438 18 - Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), 1min32s615 19 - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min33s596 20 - Sergio Pérez (MEX/Cadillac), 1min33s689 21 - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min33s951 22 - Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), sem tempo 