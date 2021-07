ForaTite ganha força, lágrimas de Neymar e Lodi crucificado: veja todos os assuntos da final da Copa América

No Rio de Janeiro, 'Maracanazo' argentino. A Seleção Brasileira foi derrotada após erro fatal de Renan Lodi e conclusão magistral de Di María. Com o revés para a principal rival do Brasil, a internet foi tomada por uma enxurrada de reações e memes. Entre os principais assuntos, torcedores pedem a demissão de Tite e enaltecem Neymar. O lateral-esquerdo envolvido no tento argentino também marcou negativamente a web neste sábado.

FORA TITE​Apesar de apenas cinco derrotas no comando da Seleção Brasileira, Tite é visto como culpado para a queda do futebol apresentado pelo grupo. Diante do revés, brasileiros voltaram a com a campanha #foraTite, movimento que vem marcando sua passagem como treinador canarinho.

LÁGRIMAS DE NEYMAR

Neymar foi um dos principais personagens do Brasil em campo. Apesar de baixa efetividade em tentativas, o camisa 10 foi de longe o que mais se esforçou dentro do setor ofensivo brasileiro. Nas redes, torcedores valorizaram o esforço do craque e sofreram juntos com as lágrimas do jogador.

RENAN LODI CRUCIFICADO

A noite deste sábado certamente ficará marcada no imaginário de Renan Lodi por bastante tempo. O lateral-esquerdo foi autor do erro crucial que custou o único gol do jogo. Ainda no primeiro tempo, Lodi não acertou a bola ao tentar cortar um lançamento a Di María, que saiu cara a cara com Éderson e o encobriu com categoria. Na web, brasileiros detonaram o lateral e afirmaram sentir saudades de Marcelo, titular na última Copa do Mundo.