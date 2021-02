ForaCeni: Torcedores pedem saída do técnico após Flamengo ser campeão do Brasileirão

O Flamengo venceu seu oitavo título brasileiro sob o comando do treinador Rogério Ceni. Tendo perdido o jogo decisivo contra o São Paulo, mas contado com outro resultado, o Rubro-Negro saiu do Morumbi com a taça nacional. Com isso, mesmo durante a festa da conquista, torcedores do time carioca pediram a saída do ex-goleiro do clube.+ Confira como terminou a tabela do Brasileirão 2020 Série A+ Flamengo no topo! Veja o ranking dos clubes que mais ganharam o Brasileirão desde 1971

Rogério assumiu o Flamengo em novembro de 2020. Com três meses no cargo, ele soma eliminações, principalmente, contra o São Paulo, na Copa do Brasil. A conquista do Flamengo no Brasileirão, porém, não parecem suficientes para apagar os erros de Rogério, apontam alguns torcedores.

- Eu já posso gritar #ForaCeni ou só quando eu terminar de comemorar? - escreveu um torcedor.

A hashtag "Fora Ceni" foi comentada por torcedores no Twitter. Veja o que disseram os internautas:

É campeão! Rogério Ceni já soma cinco títulos brasileiros na carreira (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

é #ForaCeni pra caralho kkk mas depois a gente fala disso https://t.co/haB5MDUX15 — gaBICAMPEÃ (@gabigooI) February 26, 2021

E no dia seguinte à última rodada do Brasileirão q teve Flamengo campeão, Inter vice, Atlético 3º e SPFC 4º colocados, amanhecemos com a hashtag #ForaCeni, Abel Braga desempregado, Sampaoli de saída e rejeitado e SPFC com novo técnico. O mais puro suco de futebol brasileiro! — Edu Panzi (@edupanzi) February 26, 2021