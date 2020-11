Fora da Sula, São Paulo ainda briga por dois títulos nesta temporada

Eliminado da Copa Sul-Americana de forma precoce no meio desta semana, o São Paulo ainda tem duas possibilidades reais de título nesta temporada: o Brasileirão e a Copa do Brasil. As competições nacionais são as duas últimas cartadas da gestão do presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco - que se encerra no fim deste ano, mas já muito próxima da reta final dos torneios.

Sem conquistar qualquer título desde 2012, quando faturou justamente a Copa Sul-Americana, o São Paulo vive um período de seca. Quando assumiu, o presidente Leco falava em reconquistar o protagonismo, mas o clube disputou apenas uma final (Paulistão do ano passado) e não teve grandes campanhas nos pontos corridos. A eleição no clube do Morumbi se aproxima e o cargo máximo passará a Julio Casares ou Roberto Natel - os dois candidatos à presidência do Tricolor.

Até lá, no entanto, o São Paulo do técnico Fernando Diniz tem duas boas possibilidades ainda nesta temporada. Na Copa do Brasil, a equipe está classificada para a fase quartas de final e conhece seu adversário no mata-mata nesta sexta-feira. São apenas seis jogos que separam o São Paulo da conquista inédita, de uma bolada de R$ 54 milhões paga pela CBF ao campeão e também do retorno à Copa Libertadores.

No Brasileirão, o caminho é mais longo, mas a situação atual do São Paulo é mais confortável. Embora seja o quinto colocado na tabela, com 30 pontos ganhos, o Tricolor é o clube de melhor aproveitamento no campeonato (62,5% de pontos ganhos) e tem três jogos a menos do que seus adversários. A equipe, inclusive, pode ganhar o título simbólico do primeiro turno caso vença essas partidas.

No sábado, às 19h, o São Paulo inicia o returno contra o Goiás, no Morumbi. Restam mais 22 partidas para o Tricolor no Brasileirão e a equipe briga direto contra Internacional, Flamengo e Atlético-MG pelo principal título nacional. Resta saber se terá fôlego para aguentar o calendário puxado até o mês de fevereiro.