Fonseca salva match point em jogo emocionante e disputa título de duplas no ATP 500 de Halle Brasileiro disputa competição como dupla do alemão Daniel Altmaier Estadão Conteúdo 20.06.26 17h52 Após um jogo disputadíssimo e emocionante, o brasileiro João Fonseca busca neste domingo seu primeiro título na grama no principal circuito da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP). Ao lado do alemão Daniel Altmaier, ele precisou salvar match point para derrotar o italiano Flavio Cobolli e o norte-americano Ben Shelton por 2 a 1, parciais de 7/6 (8/6), 6/7 (14/16) e 11/9 na semifinal do ATP 500 de Halle, na Alemanha, na tarde deste sábado. Os rivais do brasileiro e do alemão pelo título são os franceses Theo Arribage e Albano Olivetti. Será a segunda final de ATP nas duplas do tenista de 19 anos, que neste ano venceu o Rio Open, em parceria com o compatriota Marcelo Melo. Em simples, Fonseca conquistou dois títulos ATP, um em quadra dura (Basileia) e outro no saibro (Buenos Aires). Especialistas em simples, Fonseca e Altmaier foram convidados para disputar o qualifying de duplas e perderam na última rodada. Entraram na chave principal como lucky losers (perdedores sortudos), quando acontece uma desistência de última hora. Eles aproveitaram o momento favorável e chegaram à disputa do título. Inicialmente prevista para sexta-feira, a semifinal foi adiada para sábado devido aos compromissos de simples de dois dos semifinalistas. Altmaier e Shelton precisaram de quase 3 horas para avançarem à semifinal de simples. Como os jogos foram muito longos, a organização decidiu colocar as duplas para se enfrentarem no sábado. Neste sábado, antes de duplas, Shelton e Altmaier entraram em quadra para jogar individualmente e tiveram resultados distintos. O tenista dos EUA avançou à decisão ao vencer o ídolo local Alexander Zverev, embalado pela conquista recente de Roland Garros, por 2 a 1, e Altmaier caiu diante de Frances Tiafoe, compatriota de Shelton. Sem um especialista em duplas em quadra, a semifinal deste sábado começou sem quebras e no sexto game, no saque de Fonseca, aconteceu o primeiro break point da partida. A dupla do brasileiro e do alemão confirmou o serviço e empatou em 3 a 3. No nono game, Fonseca e Altmaier tiveram a chance de quebrar o serviço dos rivais, mas também falharam. O set foi então para o tie-break. No desempate, Fonseca conseguiu um winner (bola vencedora) de devolução no saque de Cobolli e colocou sua parceria na frente com 3 a 2 e dois saques. Os cinco serviços seguintes foram confirmados, mas com uma dupla falta, Fonseca desperdiçou o primeiro set point. Na sequência, Cobolli empatou em 6 a 6. O brasileiro conseguiu outra ótima devolução, e a dupla teve novo set point. Altmaier não desperdiçou a oportunidade e fechou em 8/6. O segundo set também foi bastante equilibrado, sem chances de quebras. No décimo game, um lance curioso envolveu o brasileiro, que foi ao chão ao tentar se desviar de um forte saque de Shelton. A bola atingiu Fonseca e arrancou a corrente do pescoço dele. O segundo tie break do jogo foi emocionante, com quebras de ambos os lados. Os três primeiros set points foram desperdiçados por Cobolli/Shelton. Fonseca e Altmaier tiveram o match point no 9/8, mas não confirmaram. As parcerias foram confirmando os saques e alternando chances de fechar o set ou a partida. Após uma dupla falta de Shelton, Altmaier teve o match point no 14/13, mas também errou dois saques seguidos. No sexto set point, Fonseca mandou para fora e a definição da vaga para a final foi para o match tie break. Cobolli e Shelton começaram melhor e abriram 3 a 0, com duas devoluções certeiras no saque de Fonseca. O brasileiro e Altmaier até esboçaram uma reação, chegando a 8/8. Os rivais desperdiçaram o match point no primeiro de dois saques de Fonseca, com 9/8. A dupla do brasileiro, na sequência, teve o quarto match point no saque de Cobolli e sacramentou a virada e a passagem à final contra os franceses Theo Arribage e Albano Olivetti, beneficiados pelo W.O. do americano Robert Galloway e o australiano John Peers por W.O. Galloway e Peers foram os algozes de Fonseca e Altmaier na última rodada do qualifying. O ATP 500 de Halle abre a temporada da grama para o brasileiro e faz parte da preparação para a disputa de Wimbledon. Em simples, Fonseca caiu na estreia diante do alemão Yannick Hanfmann, 59º do mundo. Antes do Grand Slam britânico, o brasileiro disputa mais um evento na grama, o ATP 250 de Eastbourne, também na Inglaterra. Número 25 do ranking de simples da ATP, o tenista de 19 anos será o cabeça de chave 2 e folga na primeira rodada do torneio sobre grama. Sua estreia será nas oitavas de final contra um adversário vindo do qualificatório. 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