Fluminense vence o Fortaleza, mas não consegue entrar no G4 do Brasileirão

A emoção da vitória por 2 a 0 do Fluminense contra o Fortaleza estava, na verdade, do lado de fora do gramado do Maracanã. O Tricolor carioca fez a sua parte em duelo sonolento, contando com gols de Fred e Matheus Ferraz, mas termina o Campeonato Brasileiro em quinto lugar por conta da vitória do São Paulo sobre o Flamengo, que fica com a última vaga direta na fase de grupos da Libertadores.

Agora, o Flu torce pelo título do Palmeiras na Copa do Brasil para não precisar passar pelas primeiras fases da competição continental. Caso o Grêmio vença, a estreia no torneio será no dia 9 de março, contra o Ayacucho, do Peru, em casa, pela segunda fase. Já o Fortaleza termina o Brasileirão na 16ª posição, com 41 pontos.

VEJA COMO FICOU A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO

DEU BOM

O confronto começou movimentado. Enquanto o Fluminense ficou mais tempo com a bola no pé para procurar os espaços, muito escassos no primeiro momento, o Fortaleza foi mais perigoso nas finalizações. Mas o cenário começou a mudar próximo aos 15 minutos, quando o time de Marcão passou a imprimir mais velocidade na troca de passes. E o Tricolor carioca criou duas boas oportunidades antes de Fred aproveitar o rebote, aos 20, para abrir o placar no Maracanã.

LENTO

O jogo perdeu intensidade para os dois lados. De um lado, o Flu se acomodou e não conseguiu voltar a fazer pressão. Com a saída de bola lenta, faltou mais inspiração e velocidade para chegar com perigo e ampliar. Já o Fortaleza apostou na roubada de bolas e marcou alto, mas parou na boa recomposição defensiva dos donos da casa, que fecharam bem as opções de passe.

MAIS TRANQUILO

O segundo tempo teve muita lentidão do Fluminense e ímpeto do Fortaleza, encontrando espaços para chegar com perigo. Mas o Tricolor ampliou o placar com uma das maiores armas da temporada: a bola parada. Em cobrança de escanteio aos 15 minutos, Nenê colocou a bola na cabeça de Matheus Ferraz, que subiu para ampliar. Depois disso, foi apenas administrar o placar.

SONOLENTO

Tecnicamente os dois times ficaram devendo. O Flu, tranquilo desde que inaugurou o marcador, foi girando a bola sem muita perspectiva de construir um placar mais elástico. Do outro lado, o Fortaleza até tentou inicialmente, mas logo perdeu a força e pareceu se conformar com o resultado. Foi um fim de confronto bem morno e sem emoções no Maracanã, mesmo com as alterações.

FICHA TÉCNICAFLUMINENSE 2X0 FORTALEZA

Data e horário: 25/02/2021, às 21h30Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Anderson Daronco (FIFA-RS)Assistentes: Rafael da Silva Alves (FIFA-RS) e Michael Stanislau (RS)Árbitro de Vídeo: Daniel Nobre Bins (RS)

Cartões amarelos: - Cartões vermelhos: - Gols: Fred (20'/1ºT) (1-0), Matheus Ferraz (15'/2ºT) (2-0)

FLUMINENSE: Marcos Felipe; Calegari (Igor Julião - 43'/2ºT), Matheus Ferraz, Luccas Claro e Danilo Barcelos; Martinelli, Yago Felipe e Nenê (Michel Araújo - 35'/2ºT); Luiz Henrique (Caio Paulista - 43'/2ºT), Lucca e Fred (John Kennedy - 35'/2ºT). Técnico: Marcão.

FORTALEZA: Felipe Alves; Tinga, Wanderson, Paulão e Carlinhos; Derley (Pablo - 43'/2ºT), Juninho e Ronald (Luiz Henrique - 29'/2ºT); Osvaldo (Wellington Paulista - 19'/2ºT), David (João Paulo - 43'/2ºT) e Romarinho (Igor Torres - 19'/2ºT). Técnico: Enderson Moreira.